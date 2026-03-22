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國際
出版：2026-Mar-22 22:56
更新：2026-Mar-22 22:56

澳洲野生負鼠亂入機場商店 躲毛公仔貨架神偽裝超治癒(有片)

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澳洲負鼠

若不仔細看，一時間難以分辨哪隻是野生負鼠，哪些是動物毛公仔。(互聯網)

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好治癒……澳洲塔斯曼尼亞首府荷巴特機場近日發生一宗搞笑事，一隻野生負鼠偷偷「鼠」入一間免稅品店，躲在貨架的動物毛公仔堆中，毛色和毛毛質感完美地和一堆袋鼠和熊公仔融為一體，十分可愛。

從影片可見，免稅店貨架上陳列著一堆毛茸茸的袋鼠公仔，其中一隻看起來特別逼真，仔細一看，毛公仔竟然會郁！

原來是一隻野生刷尾負鼠，正在好奇地左望右望，當發現有人正在拍攝，牠似乎嚇了一跳，立即躲回公仔堆中，靜止不動。

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影片在社交網曝光後爆紅，連美國媒體也報道澳洲塔斯曼尼亞這隻「毛茸茸的偷渡客」。新聞主播說：「這隻毛茸茸的偷渡客，被發現完美地偽裝在貨架上的毛公仔之間。負鼠(其後)被安全送走，免稅品店也進行消毒。牠只是想和這些毛茸茸的小夥伴們待在一起。」

這隻迷路的刷尾負鼠眼仔碌碌，跟旁邊的熊公仔有點相似，毛色更讓牠完美融入公仔堆中。店長幽默回應，指這是對店內毛公仔做得逼真的肯定，很高興看到這位特別的訪客，看看牠是否能交到新朋友。

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機場職員隨後將這隻刷尾負鼠放歸野外。

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