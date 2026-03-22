澳洲野生負鼠亂入機場商店 躲毛公仔貨架神偽裝超治癒(有片)

若不仔細看，一時間難以分辨哪隻是野生負鼠，哪些是動物毛公仔。(互聯網)

好治癒……澳洲塔斯曼尼亞首府荷巴特機場近日發生一宗搞笑事，一隻野生負鼠偷偷「鼠」入一間免稅品店，躲在貨架的動物毛公仔堆中，毛色和毛毛質感完美地和一堆袋鼠和熊公仔融為一體，十分可愛。

從影片可見，免稅店貨架上陳列著一堆毛茸茸的袋鼠公仔，其中一隻看起來特別逼真，仔細一看，毛公仔竟然會郁！

原來是一隻野生刷尾負鼠，正在好奇地左望右望，當發現有人正在拍攝，牠似乎嚇了一跳，立即躲回公仔堆中，靜止不動。