特朗普：48小時內開放霍爾木茲海峽 伊朗：若發電廠受襲中東「陪葬」

美以伊戰事進入第四周愈演愈烈，伊朗封鎖霍爾木茲海峽影響全球能源市場，美國總統特朗普向伊朗發通牒，限伊朗在48小時內「全面開放」該海峽，否則打擊並摧毀伊朗多座發電廠，揚言將從最大那座開始。伊朗回應稱，若燃料和能源基礎設施遭攻擊，將襲擊波斯灣地區的能源及重要基建設施，包括海水化淡廠。以色列則攔截伊朗導彈失敗，兩個城市遭擊中造成近200人受傷，其中一處鄰近主要核研究中心，可說是開戰以來以國遇到損傷最嚴重的攻擊。

於美東時間周六晚約7時45分(香港昨早7時45分)，特朗普在社交網發文稱，「若伊朗未能從此刻起的48小時內，在不加威脅下全面開放霍爾木茲海峽，美國將攻擊並摧毀他們多座發電廠，從最大那座開始！」他所指的可能是布什爾核電站或是首都德黑蘭附近的達馬萬德天然氣發電廠。伊朗武裝部隊發言人周日稱，若伊朗的燃料和能源基礎設施遭敵人侵犯，在中東地區屬於美國和以色列的所有能源、信息技術和海水化淡設施都將成為攻擊目標。伊朗很大機會攻擊沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾的能源設施，勢將加劇和延長高能源價格。伊朗駐國際海事組織代表重申，伊朗允許「非敵方」船隻通過霍爾木茲海峽，但須就安全問題與伊朗協調，作出相關安排。報道指，一艘船隻昨在阿聯酋對開海域遭投射物攻擊，無造成傷亡。

以方攔截導彈失敗近200傷 伊朗首發射長程導彈可達巴黎

以色列南部的迪莫納和阿拉德周六晚遭攻擊，伊朗導彈繞過以國防空系統攔截彈後擊中地面；伊朗稱，這是回應境內納坦茲核設施遇襲。半島電視台稱，阿拉德最少116人受傷，9人情況嚴重。迪莫納住宅樓宇被摧毀，有78人受傷，該市鄰近的核設施則未有收到損毀和洩漏報告。第二大城市特拉維夫等地昨亦受襲，最少15人受傷。

伊朗周六證實向位於印度洋中部的美英聯合軍事基地迪戈加西亞島，發射2枚彈道導彈，射程超過4,000公里。伊朗稱，射程超出敵方預期，彰顯伊朗對美國及其盟友的威懾能力。美國消息稱，2枚導彈未有擊中目標。以官員指，這是伊朗首次發射長程導彈，其打擊威脅擴展至中東以外，並聲稱射程可達歐洲城市柏林、巴黎和羅馬。