伊朗局勢｜特朗普：已將伊朗從地圖抹去　佩澤希齊揚：戰場上堅定應對瘋狂的威脅

美國總統特朗普早前聲稱，美國已將伊朗徹底從地圖上抹去。伊朗總統佩澤希齊揚在社交平台發文，回應指伊朗將並會堅定地在戰場上應對這些瘋狂的威脅。佩澤希齊揚又說，霍爾木茲海峽對所有人開放，唯獨不歡迎那些侵犯伊朗領土的侵略者。

伊朗外交部發聲明，指美國和以色列對伊朗發動軍事侵略之後，波斯灣和霍爾木茲海峽局勢危險，直接影響地區航運和航行安全，伊朗採取一系列措施行使合法自衛權，以確保侵略者及其支持者不能利用霍爾木茲海峽推進侵略目標。聲明指，屬於美國、以色列以及其他參與侵略國家的船隻不符合正常和非敵對通行條件，伊朗將依法予以處理，而屬於其他國家或與有關聯的非敵對船隻，只要沒有參與或配合針對伊朗的侵略行動，並遵守德黑蘭公布的安全規章和措施，即可在與伊朗主管部門協調後安全通過霍爾木茲海峽，強調要全面恢復霍爾木茲海峽的安全與穩定，就必須停止針對伊朗的軍事侵略和威脅，充分尊重伊朗的合法利益。