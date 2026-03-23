英真人騷男星陳屍布吉排水溝　生前酒店外狂奔惹揣測(有片)

英國真人實境節目男星Jordan Wright早前被發現陳屍於泰國布吉的一條排水溝內，身上並無明顯受攻擊痕跡，他的死因與是否有他人與此案相關仍待確認。一段最新流出的監視器畫面顯示，他生前曾在飯店附近慌張奔跑，疑似遭人追趕。
綜合報道，33歲的Jordan Wright曾於2018年出演英國實境秀《Essex是唯一的生活之道》(The Only Way Is Essex，TOWIE)而廣為人認識，他於14日被一名布吉當地工人發現面部朝下陳屍於布吉海灘Bang Tao Beach附近排水溝，遺體被發現時，初步判斷死亡時間在兩日內，但因長時間浸泡在水中而腫脹。警方指出，Jordan的手機在溪流岸邊被發現，距離飯店約20分鐘步行路程，而他隨身攜帶的酒店房卡仍在口袋中。調查人員稱遺體未發現任何肢體衝突或搏鬥的跡象，目前Jordan的死因尚未確定，需等待驗屍結果確定。
原定13日退房 房間無強行闖入或異常跡象
此外，當地警局局長Sutthirak Chuthong表示，Jordan生前自行入住酒店，原定13日退房，但最終未有辦理退房手續，酒店人員無法聯繫到他，隨後進入房間察看，並未發現任何強行闖入或異常跡象。網上最新曝光的監控錄影畫面顯示，Jordan出事前曾在下榻酒店外慌張奔跑，疑似被追趕，他離開監控畫面後行蹤不明，但外界推測他可能為逃避追捕跳入附近的溪流中，沿淺水區移動，最後進入一處未設監控錄影的工地，也是遺體被發現的地點。
Jordan離世的消息傳出後，「TOWIE」節目發表聲明，對事件表達最深切的哀悼，不少親友與曾經的節目同事也紛紛在社群平台發文悼念。
🎥WATCH: CCTV Captures The Final Moments Of Former TOWIE Star Jordan Wright— James Goddard (@JamesPGoddard90) March 20, 2026
Jordan was found DEAD in a drainage canal on the island of Phuket. https://t.co/xrLOLoiOZL pic.twitter.com/UDisOyyAqE