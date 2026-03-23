5僧侶玩水上香蕉船微開眼笑　網民倜侃：佛系度假(有片)

泰國武里南府5名僧侶在海邊搭乘香蕉船的影片近日在網上瘋傳，引發是否違反僧侶規範的討論。對此，泰國官方表示，該行為性質偏向娛樂活動，並不適合僧侶參與，恐影響宗教形象。

綜合報道，事件發生於汶孔隆水庫，由當地餐廳提供香蕉船觀光服務。業者表示，這5名僧侶前來汶干府朝聖參訪宗教場所，結束行程後到餐廳用餐，因見當地景色優美，對水上活動產生興趣，店家出於善意邀請免費體驗。餐廳老闆與船主指出，由於當時沒有普通船隻可用，改為提供汽車造型香蕉船的免費體驗，並未進行高速或刺激操作，僅由水上單車拖行，在水域繞行一圈，過程平穩，與一般遊客的娛樂性玩法有所不同。