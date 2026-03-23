5僧侶玩水上香蕉船微開眼笑　網民倜侃：佛系度假(有片)

泰國武里南府5名僧侶在海邊搭乘香蕉船的影片近日在網上瘋傳，引發是否違反僧侶規範的討論。對此，泰國官方表示，該行為性質偏向娛樂活動，並不適合僧侶參與，恐影響宗教形象。
綜合報道，事件發生於汶孔隆水庫，由當地餐廳提供香蕉船觀光服務。業者表示，這5名僧侶前來汶干府朝聖參訪宗教場所，結束行程後到餐廳用餐，因見當地景色優美，對水上活動產生興趣，店家出於善意邀請免費體驗。餐廳老闆與船主指出，由於當時沒有普通船隻可用，改為提供汽車造型香蕉船的免費體驗，並未進行高速或刺激操作，僅由水上單車拖行，在水域繞行一圈，過程平穩，與一般遊客的娛樂性玩法有所不同。
泰國國家佛教辦公室：將進行勸導與宣導
影片最初由泰國網紅轉發到Facebook，隨後迅速擴散至不同平台，觀看數衝上近800萬次。雖然原始貼文後來已被刪除，轉發者亦澄清自己並非拍攝者，詎料影片會掀起這麼大爭議有人覺得畫面荒唐又好笑，也有人質疑，僧侶身分象徵莊重與克制，公開參與娛樂性質濃厚的水上活動。泰國國家佛教辦公室則表示，僧侶在必要情況下可搭乘各類交通工具，但香蕉船屬於觀光娛樂設施，已超出交通用途範圍，並不適合僧侶使用，相關行為恐影響僧團形象，後續將進行勸導與宣導。