不讓孕婦WFH　女嬰早產90分鐘夭折　公司判賠1.7億

美國俄亥俄州一名孕婦被醫生判斷為高風險妊娠，期間應在家工作，她向任職的物流公司申請在家工作(Work From Home)遭拒，結果早產女嬰出生僅90分鐘便不幸夭折。陪審團裁定僱主需要負上九成責任，判處賠償2,250萬美元(約1.76億港元)。

綜合報道，Chelsea Walsh是辛辛那提物流公司Total Quality Logistics的理賠專員，在接受與懷孕相關的手術後，被歸類高風險妊娠，她其後懷孕並向公司申請在家工作，但遭到拒絕。訴訟文件指出，公司給她兩個選擇：返回辦公室上班，或請無薪假並失去收入與健保。訴訟指控，公司寄給Chelsea的是留職停薪表格而非職務調整申請表，並據此將她歸類為完全無法工作。Chelsea違背醫囑在辦公室待了3天，直到第三方介入協調後，公司才同意讓她在家工作，但此時距離她分娩僅剩數小時。