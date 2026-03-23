伊朗局勢｜爆炸前數分鐘杜拜飛北京客機起飛 中東民航機遭導彈誤擊風險大增

中東戰火升溫，民航安全風險大增。《華爾街日報》報道，伊朗無人機3月16日攻擊杜拜國際機場附近的燃料槽後，引發猛烈爆炸及大火，就在幾分鐘前，一架飛往北京的阿聯酋航空(Emirates)客機才剛從跑道起飛。事件凸顯中東商業航空面臨的嚴峻風險。儘管區內無人機及導彈攻擊未歇，航空公司仍恢復每日數百航班運作。 罹難者家屬：為何還要讓飛機在導彈攻擊路徑上飛行？ 2020年1月，伊朗導彈誤擊一架客機，機上176人全部罹難，包括Kourosh Doustshenas的伴侶，他質疑：「這是戰爭，為甚麼還要讓飛機在導彈攻擊路徑上飛行？」機師、安全專家及航空業高層也坦言，愈來愈擔心類似災難重演，風險包括客機遭導彈擊中，或被防空系統誤判為威脅而擊落。再者，伊朗曾多次攻擊民用機場，而客機與導彈共用空域正是顯而易見的危險。

阿聯酋客機在 警報前後5分鐘內升降 《華爾街日報》分析，自戰爭爆發至3月20日期間逾8,700筆航班及官方通報資料顯示，在杜拜國際機場，至少有39架客機在當局發布警報前後5分鐘內升降，阿布扎比機場有6架，沙迦(Sharjah)機場有12架。若是在警報前後10分鐘，阿聯酋這3座主要機場涉及航班數量逾130。這些數字未包括改道航班，以及未發布官方警報的攻擊事件，因此實際風險可能更高。 自開戰以來，無商業客機遭擊落，但至少有5架停放於機場的飛機在伊朗攻擊中受損，其中3架為私人飛機，是上周在以色列班古里昂機場被彈道導彈遭攔截時落下的碎片損毀。以色列回應表示，將減少航班及限制部分班次乘客數量。

對伊朗導彈 阿聯酋最多只有2分鐘時間做反應 航空風險諮詢公司Osprey Flight Solutions指出，進入阿聯酋領空的無人機和導彈數量多過其他中東國家。對於自伊朗發射的彈道導彈，阿聯酋最多只有約2分鐘的反應時間，無人機約15分鐘。 儘管受到極大威脅，但阿聯酋的航空業仍迅速恢復運作。過去兩周，阿聯酋航空每日營運約300個航班，為戰前運能約6成。

航空安全專家：讓客機暴露於潛在災難風險中 航空業是阿聯酋重要經濟支柱，其中阿聯酋航空作為全球國際客運量最大的航空公司之一，過去40年已將杜拜打造為重要航空樞紐。為降低風險，阿聯酋已規劃特定航線，並讓空管人員隨時準備迅速讓航班改道。消息指，軍方已部署戰機，保護客機免受無人機威脅。 Osprey Flight Solutions情報主管Matt Borie表示：「即使採取應變措施，仍是讓飛機、乘客及機組人員暴露於潛在災難風險中。如果明天真有飛機被擊中，還有人會講說『這怎麼會發生』嗎？」

3月16日燃料槽遇襲後，杜拜強調其機場航班安全，杜拜國際機場行政總裁Paul Griffiths受訪表示，當局在偵測威脅及應對方面「極有效率」，強調衝突升溫以來已有逾百萬旅客經杜拜機場轉機。 多數外國航空公司已暫停中東航班，達美航空、英國航空及國泰航空等近期已延長停飛措施至未來數月。 對戰區飛行安全界定 國際沒統一規範 儘管航空業對飛機設計及認證具備嚴格安全標準，但對戰區飛行的安全界定，國際間並無統一規範。航空公司必須自行判斷飛行是否安全，通常根據政府情報、監管建議及民間安全顧問意見綜合評估，同時權衡包括賠償和聲譽損失等潛在災難成本，以及停飛造成的營運損失。2020年伊朗誤擊烏克蘭國際航空PS752班機後，罹難者家屬持續敦促國際民航組織(ICAO)制定戰區飛行限制標準，但至今仍未落實。

機組人員的「恐懼條款」 歐洲機師協會副主席表示：「我們對安全問題有實質疑慮。」他警告，隨著航班增加，「客機遭蓄意或誤擊風險將大增」。 部分歐洲航空公司機組人員已啟動執行「恐懼條款」，可選擇拒絕執勤，另一些無此機制的員工則以請病假方式避開有潛在風險的航班。