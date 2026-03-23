伊朗局勢｜《金融時報》：波斯灣最後一批液化天然氣船將抵目的地 全球10天內恐供應急跌

中東戰爭持續，許多液化天然氣(LNG)在戰前已裝船、最後一批LNG船將抵目的地之後，波斯灣液化天然氣供應恐在10天內急劇減少，各國即將感受到液化天然氣中斷供應的影響。

英國《金融時報》報道，卡塔爾約佔全球20%液化天然氣供應，但開戰後伊朗幾乎全面封鎖霍爾木茲海峽，卡塔爾被迫中止出口。之後卡塔爾位於Ras Laffan的巨型液化天然氣廠因遭伊朗導彈攻擊受嚴重破壞，導致亞洲及歐洲天然氣價格飆升。

各國快將感受到液化天然氣中斷供應的衝擊

獨立船舶經紀公司Affinity分析，2月28日開戰前，有許多從卡塔爾、阿聯酋裝載的液化天然氣船正駛往目的地，霍爾木茲海峽被封鎖，這意味客戶現在才會開始感受到中斷供應帶來的衝擊。