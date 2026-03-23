伊朗局勢｜《金融時報》：波斯灣最後一批液化天然氣船將抵目的地 全球10天內恐供應急跌

中東戰爭持續，許多液化天然氣(LNG)在戰前已裝船、最後一批LNG船將抵目的地之後，波斯灣液化天然氣供應恐在10天內急劇減少，各國即將感受到液化天然氣中斷供應的影響。
英國《金融時報》報道，卡塔爾約佔全球20%液化天然氣供應，但開戰後伊朗幾乎全面封鎖霍爾木茲海峽，卡塔爾被迫中止出口。之後卡塔爾位於Ras Laffan的巨型液化天然氣廠因遭伊朗導彈攻擊受嚴重破壞，導致亞洲及歐洲天然氣價格飆升。
各國快將感受到液化天然氣中斷供應的衝擊
獨立船舶經紀公司Affinity分析，2月28日開戰前，有許多從卡塔爾、阿聯酋裝載的液化天然氣船正駛往目的地，霍爾木茲海峽被封鎖，這意味客戶現在才會開始感受到中斷供應帶來的衝擊。
巴基斯坦近99%液化天然氣來自卡塔爾 處境堪憂
經濟靠進口支撐的國家，將被迫出高價與其他國家競購美國及其他地區的液化天然氣，或改用其他燃料、強制家庭和企業減少使用燃氣。部分石油及天然氣資源貧乏的亞洲國家已採取每周工作4天等應急措施。
其中，巴基斯坦的處境堪憂。去年該國近99%的液化天然氣來自卡塔爾，而來自Ras Laffan的最後幾批貨已在中東開戰後第二和第三天抵達。知情人士指，巴基斯坦兩座液化天然氣進口站的運作已降至正常水平的六分一，將在3月底前完全停止天然氣輸送。
中國與日本如何應對？
知情者指，巴基斯坦液化天然氣公司曾聯絡歐洲、阿曼、美國、阿塞拜疆和非洲等地供應商，但價格高到巴方無法接受。
中國30%液化天然氣來自波斯灣，但有一定的國內天然氣產量，必要時也可以轉向燃煤。日本也準備增加燃煤及核能發電，剛巧今年1月局部重啟新潟縣的全球最大核電廠。