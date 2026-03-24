蘇丹醫院遇襲釀64死包括13名兒童　譚德塞呼籲停止內戰

蘇丹內戰針對醫療機構的攻擊已導致超過2000人喪生，譚德塞呼籲各方停止。（圖／美聯社）

世界衛生組織（World Health Organization）表示，蘇丹東達爾富爾（Dār Fūr）一間醫院遭到襲擊，造成至少64人死亡，其中包括13名兒童。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，蘇丹內戰中針對醫療機構或設施的攻擊已導致超過2000人喪生，他呼籲各方停止這場近三年的衝突。

世衛組織統計，此次除造成64人死亡外，還有89人受傷。譚德塞在X上表示，周五的攻擊目標是位於東達爾富爾州首府埃爾代因的教學醫院。他強調：「已經流了太多血，是時候停止這場蘇丹的衝突了。」