蘇丹醫院遇襲釀64死包括13名兒童　譚德塞呼籲停止內戰

世界衛生組織（World Health Organization）表示，蘇丹東達爾富爾（Dār Fūr）一間醫院遭到襲擊，造成至少64人死亡，其中包括13名兒童。世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，蘇丹內戰中針對醫療機構或設施的攻擊已導致超過2000人喪生，他呼籲各方停止這場近三年的衝突。
世衛組織統計，此次除造成64人死亡外，還有89人受傷。譚德塞在X上表示，周五的攻擊目標是位於東達爾富爾州首府埃爾代因的教學醫院。他強調：「已經流了太多血，是時候停止這場蘇丹的衝突了。」
疑遭軍方無人機襲擊
蘇丹緊急律師團體指出，該醫院是遭到軍方無人機襲擊。根據衝突雙方的勢力範圍，準軍事組織快速支援部隊（Rapid Support Forces）控制著廣大的達爾富爾西部地區，而蘇丹軍方則掌控東部、中部和北部地區。
遇襲醫院無法運作
醫療設施在蘇丹內戰中經常成為攻擊目標，聯合國也多次對此表示譴責。譚德塞指出，周五的襲擊中有8名醫護人員受傷，醫院的兒科、產科和急診部門都遭到破壞。由於嚴重損毀，該醫院目前已無法運作，導致「必要醫療服務嚴重中斷」。
蘇丹軍方透過官方通訊社蘇納（SUNA）發表聲明，宣稱其「遵守國際規範和法律」，並指責快速支援部隊「攻擊服務和醫療設施是這個恐怖民兵組織持續的做法和日常活動」。
世衛組織的醫療攻擊監測系統（SSA）數據顯示，蘇丹衝突中針對醫療機構的攻擊正逐年變得更加致命。2023年，64次攻擊造成38人死亡；2024年，72次攻擊導致200人死亡；而2025年，65次攻擊造成1620人死亡，佔全球醫療機構攻擊死亡人數的82%。
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