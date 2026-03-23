日本民調逾8成反對攻擊伊朗　超過一半不支持派遣自衛隊護航

日本媒體進行的最新民意調查，當中有52%的受訪者不支持政府向霍爾木茲海峽派遣自衛隊艦隻護航。同時亦有86%的人反對美國及以色列對伊朗的攻擊。而在全日本新聞網及《讀賣新聞》的調查，高市早苗的支持度維持在65.2%至71%的高水平。

日本全日本新聞網在上周末及周日（21及22日）進行的民調，當中問及日本應否派遣自衛隊軍艦到霍爾木茲海峽護航，有32%受訪者支持在停戰後派遣，另有9%認為可在停戰前派遣，而有52%認為不要派遣。至於是否支持美國及以色列攻擊伊朗，僅有7%的受訪者表示支持，反對就有86%。然而對於日本首相高市早苗與美國總統特朗普（Donald Trump）的會面，有64%的受訪者評價正面，僅21%的受訪者「負評」。至於對高市早苗內閣的支持度，全日本新聞網的調查支持度為65.2%，較上月的調查上升3.2個百分點。