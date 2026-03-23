英國倫敦猶太組織救護車遭縱火　施紀賢指責反猶襲擊

英國倫敦周一（23日）凌晨發生縱火案，一個猶太慈善組織的4輛救護車被焚毀。英國首相施紀賢（Keir Starmer）批評「這是令人震驚的反猶襲擊」。

倫敦警察表示，在周一凌晨接到報案指在倫敦有較多猶太人聚居的戈爾德斯格林發生縱火，屬於當地醫療義工組織「西北哈佐拉（Hatzola Northwest）的4輛救護車被縱火。因為救護車內的氣樽發生爆炸，更導致附近有民居的窗戶玻璃破裂，事件暫未造成傷亡。倫敦警方表示事件仍在調查中，並表示：「我們知道事件引起社區的強烈關注，警察正在現場進行調查。」警察表示在追尋3名疑兇，目前未有人被捕。而首相施紀賢在今早就表示：「我與今早醒來就聽到這恐嚇消息的猶太社區感同身受。」