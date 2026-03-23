伊朗局勢｜霍爾木茲海峽4月1日前若不重開 能源短缺恐衝擊全球經濟 專家：釋出石油儲備難長期奏效

美國總統特朗普對伊朗發出重開霍爾木茲海峽航道的最後通牒，企業高層認為海峽重開時限大約只剩兩周，否則戰事若拖到年中，恐衝擊全球經濟。 在不同產業中，能源業正是水深火熱。一名能源公司財務總監指，公司正設想未來3種可能發生的情境：第一，霍爾木茲海峽在3月底前重開；第二，開放時間拖至接近年中；或在最壞情況下，封鎖持續到年底。 美國財經媒體CNBC報道，紐約Again Capital能源及大宗商品市場專家基爾達夫(John Kilduff)指出，能源公司董事會的情境規劃，與市場交易員目前的判斷不謀而合。他說：「局勢如何發展仍難以預測，但可以肯定的是，如果到4月1日之後，戰事拖至年中，便會出現下一階段的重新定價。屆時西德州原油(WTI)將遠高於100美元，我們也將開始擔心供應短缺問題，特別是亞洲區。」

儘管美國、日本等國都會釋出戰略石油儲備，且美國有每日釋放超過100萬桶原油的能力，有助於緩解供應緊張。但基爾達夫認為，「規模實在太大」，釋出戰略石油儲備難以長期奏效。 他說：「這是每日高達1,000萬至1,200萬桶的供應缺口，是無法克服的挑戰。目前沒有任何政策措施可以採用，也沒有任何手段能彌補這個缺口。」

因此基爾達夫認為，市場應關注4月1日之後，「如果屆時仍沒解決方案、沒應對計劃，甚至連透過集結軍隊，或採取必要軍事行動來重開(霍爾木茲)海峽的希望都看不到，那麼就會演變成一場能源危機」。 他估計，「到年中，印度、日本和南韓等國將出現能源短缺。這些國家將開始遏制工業生產，將被迫實施節能，以確保電力供應」，若軍方與政府在4月1日前仍無法提出有效對策，「供應緊縮就要來了」。 基爾達夫指出，現今高油價對美國經濟的傷害確實不如1970年代那般嚴重，原因包括美國本身產量強勁，以及經濟對能源的依賴度降低。此外，美國多數原油進口來自加拿大，近期亦掌握委內瑞拉資源。

基爾達夫認為，未來兩星期才是關鍵，「在未來一至兩周內，100美元很可能成為新的底部。如果在確保霍爾木茲海峽安全上沒有實質進展，市場將不再包容與信任。供應減少將開始產生影響，並帶來衝擊。」