日本前AV女優毒殺富翁再獲判無罪　有助獲6.5億日圓遺產

日本大阪高等法院駁回有關於「紀州唐璜」案的上訴，維持對前AV女優須藤早貴無罪裁決。而須藤仍在就死者逾13億日圓的遺產進行訴訟，勝訴將可獲得6.5億日圓的遺產。
30歲的須藤早貴被指在8年前涉及毒殺丈夫，當年77歲的富翁野崎幸助。野崎其後因為急性藥物中毒身亡。雖然在法庭上，檢方提出須藤曾與毒販購入興奮劑，並在家中放置足夠讓人置死的藥物，但在法庭上須藤否認有向野崎餵食藥物。控方又提出，須藤曾經在網上搜查「完美犯罪」、「老人 死亡」、「興奮劑 過度服用」、「興奮劑 死亡」等字眼。
檢方上訴未能提出新證據
在2024年時，地方法院指並不能排除是野崎自己服用興奮劑，並因為攝取過量而死亡，同時表示雖然野崎死亡時與須藤在一起，並存在殺人領取鉅額遺產的動機，但法庭上沒有足夠證據證明須藤謀殺，因此法院裁定須藤無罪。而高等法院指出，因為檢方沒有提出新的證據，故此維持地方法院的裁決。
至於有關於野崎留下超過13億日圓的遺產，根據野崎與須藤認識前的遺囑，野崎會將其遺產全數捐增田邊市政府。不過，同時他的配偶會按法例獲得一半的遺產，而野崎的家屬與田邊市進行訴訟，在前兩次的審訊，法庭都裁定遺囑有效，雖然家屬繼續上訴至最高法院。根據日本法例，如果須藤被控因為採取非法行為以獲得遺產就會無法取得繼承，故此如果法院維持遺囑有效以及須藤無罪裁決，她將可分得6.5億日圓。