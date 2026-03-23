日本前AV女優毒殺富翁再獲判無罪　有助獲6.5億日圓遺產

日本大阪高等法院駁回有關於「紀州唐璜」案的上訴，維持對前AV女優須藤早貴無罪裁決。而須藤仍在就死者逾13億日圓的遺產進行訴訟，勝訴將可獲得6.5億日圓的遺產。

30歲的須藤早貴被指在8年前涉及毒殺丈夫，當年77歲的富翁野崎幸助。野崎其後因為急性藥物中毒身亡。雖然在法庭上，檢方提出須藤曾與毒販購入興奮劑，並在家中放置足夠讓人置死的藥物，但在法庭上須藤否認有向野崎餵食藥物。控方又提出，須藤曾經在網上搜查「完美犯罪」、「老人 死亡」、「興奮劑 過度服用」、「興奮劑 死亡」等字眼。