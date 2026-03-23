美國女兵爆紅與特朗普合照 被揭為AI假人

美國女兵Jessica Foster去年底開始在社交網開設帳號，標榜愛國精神，加上樣子甜美、豐滿身材，吸納過百萬粉絲追隨，當中不乏總統特朗普的「讓美國再偉大」(MAGA)支持者。Foster不時上載與名人的合照，包括特朗普和第一夫人梅拉尼婭，甚至還與俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基合照，也有與球星C朗和美斯的同框照片。不過，近日外媒報道，MAGA支持者被愚弄，Foster上載的照片錯漏百出，原來是AI(人工智能)生成的假人。

引導往色情網售戀腳癖照

Foster的錯處包括軍服上名牌是Jessica，但按照美軍規定只會展示姓氏Foster。另有一錯處是她受邀出席特朗普成立的和平委員會(Board of Peace)會議，但圖中的名牌是「和平邊境」(Border of Peace)，她留言稱感謝特朗普邀請她出席「和平邊境會議」(Border of Peace Conference)。報道指，AI生成的Foster目標是將保守派男性引導往色情網OnlyFans的網頁，該網頁售賣戀腳癖照片。另有網民稱，Foster的帳號連接附費帖文，每個帖文索價逾100美元(約780港元)。目前未知誰人創作Foster，除了賺錢，也可能作政治宣傳。