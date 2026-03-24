dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
國際
出版：2026-Mar-24 10:35
更新：2026-Mar-24 10:35

伊斯坦堡氣爆意外兩建築物倒塌　釀1死10傷

伊斯坦堡氣爆意外兩建築物倒塌　釀1死10傷。（美聯社）

伊斯坦堡氣爆意外兩建築物倒塌　釀1死10傷。（美聯社）

adblk4

土耳其伊斯坦堡市中心法提赫區驚傳發生氣爆意外，造成兩棟建築倒塌，1人死亡、10人受傷。

根據伊斯坦堡省長辦公室發布的消息，搜救人員救出10名傷者，已被送往醫院，其中一人傷勢危急。

省長居爾已前往爆炸現場視察災情，隨後也趕赴醫院探望傷者。

伊斯坦堡氣爆意外兩建築物倒塌　釀1死10傷。（美聯社） 伊斯坦堡氣爆意外兩建築物倒塌　釀1死10傷。（美聯社） 伊斯坦堡氣爆意外兩建築物倒塌　釀1死10傷。（美聯社）

氣爆原因仍需調查

據悉倒塌的兩棟建築中，一棟為兩層高建築物，另一棟則為一層樓平房。目前氣爆原因仍在調查中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

