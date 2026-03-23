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國際
出版：2026-Mar-23 20:20
更新：2026-Mar-23 20:20

南韓放射性物質檢測：北韓核試場附近脫北者 四分一人染色體變異

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北韓豐溪里核試場

圖為民用衛星2022年拍下北韓豐溪里核試場衛星圖片。(資料圖片)

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南韓統一部周一(23日)公布的資料顯示，來自北韓東北部豐溪里(Punggye-ri)核試場附近地區的脫北者中，四分一人出現染色體變異，可能因暴露於放射性物質導致。

脫北者居於核試場周邊8個市郡

韓聯社報道，南韓統一部公布的資料中，南韓放射及醫學科學院(KIRAMS)2024年針對來自北韓豐溪里核試場周邊8個市郡的35名脫北者進行放射物質檢測。結果發現，其中12人(34%)，出現疑與暴露於輻射環境有關的染色體變異。這些地區包括吉州郡(Kilju)、金策市(Kimchaek)和白岩郡(Paekam)。北韓自2006年以來進行過6次核試，全部在咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場進行。

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去年的類似檢測，59名脫北者中15人出現疑似染色體變異。根據2023年至25年的資料，在總計174名受測者中，44人驗出這類異常，比例達25%。

北韓豐溪里核試場 金正恩

接受檢測脫北者有否患癌？

南韓這項對脫北者的檢測，主要是測量人體內染色體變異程度，藉此評估身體累積的輻射暴露量。其最低檢測範圍設定為0.25戈雷(Gy)，能偵測出如銫(Cesium)等放射性物質的吸收劑量。

目前未有接受檢測的脫北者被診斷出與輻射暴露相關的癌症，且染色體變異與核試輻射暴露之間的直接因果關係，仍有待進一步科研證實。

上述研究是南韓統一部於2023年啟動的脫北者健康調查計劃之一。至今已有約800名來自核試場周邊地區的脫北者抵達南韓。

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南韓放射及醫學科學院人員表示，將核試場周邊地區脫北者的高比例染色體異常，歸因暴露於放射性物質是「合理懷疑」，且有必要持續進行檢測。

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