南韓放射性物質檢測：北韓核試場附近脫北者 四分一人染色體變異

南韓統一部周一(23日)公布的資料顯示，來自北韓東北部豐溪里(Punggye-ri)核試場附近地區的脫北者中，四分一人出現染色體變異，可能因暴露於放射性物質導致。

脫北者居於核試場周邊8個市郡

韓聯社報道，南韓統一部公布的資料中，南韓放射及醫學科學院(KIRAMS)2024年針對來自北韓豐溪里核試場周邊8個市郡的35名脫北者進行放射物質檢測。結果發現，其中12人(34%)，出現疑與暴露於輻射環境有關的染色體變異。這些地區包括吉州郡(Kilju)、金策市(Kimchaek)和白岩郡(Paekam)。北韓自2006年以來進行過6次核試，全部在咸鏡北道吉州郡的豐溪里核試場進行。