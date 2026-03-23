伊朗局勢｜伊朗政權內訌？特朗普：與受尊敬的領袖對話　不是新最高領袖穆傑塔巴

美國總統特朗普周一突稱與伊朗正在談判，並暫停攻擊伊朗的發電廠等重要基建。他向美國有線新聞網絡(CNN)主播Kaitlan Collins表示，美國與伊朗達成15點協議，但他只透露其中一項：伊朗承諾不會擁有核武，以及將高濃度濃縮鈾交給美國。特朗普對雙方談判樂觀，形容進展良好，又聲稱是伊朗提出會談，若伊方繼續會談，衝突會結束。
美國特使威特科夫與特朗普女婿庫什納參與了美伊會談，特朗普對於伊朗的談判代表，只含糊地稱美方與一名「受尊敬」的領袖會談，但不是新最高領袖穆傑塔巴。特朗普聲稱，伊朗非常渴望達成協議，周一將再通電話，親身會談將很快舉行。
伊朗局勢｜美伊各提出條件
Axios日前引述美國一名官員稱，特朗普顧問提出與伊朗達成協議的6大要求，包括暫停提煉濃縮鈾、凍結導彈發展5年、摧毀主要核設施，並接受國際社會對離心機與核設施的嚴格監管。伊朗還須接受軍備限制，只可擁有1,000枚導彈，以及結束資助「代理」組織，例如黎巴嫩真主黨和武裝組織哈馬斯。伊朗之前已拒絕當中多項要求。
邁赫爾通訊社等多間伊朗傳媒周日稱，一名匿名伊朗官員接受黎巴嫩「廣場」電視台訪問時表示，伊朗提出停戰6項條件。新華社引述稱，條件包括第一，保證戰爭不再發生；第二，關閉美國在中東地區的軍事基地；第三，由侵略方向伊朗支付賠償；第四，結束該地區所有戰線的戰事；第五，為霍爾木茲海峽建立新的法律體系；第六，審判並移交從事反伊朗活動的傳媒人員。美以伊戰爭自2月28日爆發以來，已導致逾2,000人死亡，主要來自伊朗和黎巴嫩，以及令全球經濟震盪和油價急升。