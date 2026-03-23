伊朗局勢｜伊朗政權內訌？特朗普：與受尊敬的領袖對話　不是新最高領袖穆傑塔巴

美國總統特朗普周一突稱與伊朗正在談判，並暫停攻擊伊朗的發電廠等重要基建。他向美國有線新聞網絡(CNN)主播Kaitlan Collins表示，美國與伊朗達成15點協議，但他只透露其中一項：伊朗承諾不會擁有核武，以及將高濃度濃縮鈾交給美國。特朗普對雙方談判樂觀，形容進展良好，又聲稱是伊朗提出會談，若伊方繼續會談，衝突會結束。

美國特使威特科夫與特朗普女婿庫什納參與了美伊會談，特朗普對於伊朗的談判代表，只含糊地稱美方與一名「受尊敬」的領袖會談，但不是新最高領袖穆傑塔巴。特朗普聲稱，伊朗非常渴望達成協議，周一將再通電話，親身會談將很快舉行。