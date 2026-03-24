解決塞車　年輕人交回駕駛執照　可獲22萬元獎勵

歐洲最小國家馬爾他為解決嚴重塞車問題，推出獨特方案，30歲以下年輕人只要繳回駕駛執照，並放棄至少5年，政府將會每一年發放5,000歐元(約4.5萬港元)，5年合共2.5萬歐元(約22.7萬港元)獎勵金，鼓勵民眾改搭公共交通，不過，名額僅得1,000人，已吸引大批年輕人響應。
綜合報道，馬爾他交通部長Chris Bonett表示，這項為期5年的計畫專門針對年輕世代設計，主要目標是在他們養成開車習慣前，吸引他們轉向使用大眾運輸工具。參與者須將駕照繳回至少5年，政府將分5年、每年發放5,000歐元獎勵金。不過想領這筆錢，申請者須符合多項嚴格條件，包括在馬爾他永久居住至少7年、持有駕照滿1年以上，過去未曾因交通違規遭吊銷駕照。
5年內想重新申請駕照須退還獎勵金及完成駕駛課程
若參與者在5年期滿前想重新開車，還必須按比例退還已領取的獎勵金；5年後若要重新申請駕照，則須完成15小時的駕駛課程。馬爾他政府每年編列500萬歐元(約4,500萬港元)預算執行此計畫，預計每年可讓1,000名年輕人受惠，申請截止日期為2026年6月30日。初步反應顯示，年輕族群對此方案興趣濃厚，許多人選擇將可獲得的經濟利益，擺在駕駛需求之前。《Ratopati》指出，這政策目的是減少車輛數量、降低污染並提升公共運輸使用率的創新實驗。