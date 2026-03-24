哥倫比亞軍機墜毀增至66死 疑跑道盡頭撞擊致爆炸

哥倫比亞空軍一架運輸機發生重大墜毀事故，截至3月23日晚間，死亡人數增至66人，軍方消息人士透露，搜救人員持續在殘骸中尋獲遺體，罹難人數或進一步上升。

《路透社》報道，意外是哥倫比亞空軍近年最嚴重空難之一，另有數十人受傷。報道指出，事故機型為C-130大力神運輸機，由美國洛歇馬丁（Lockheed Martin）製造，飛機當時自與秘魯接壤的普埃爾托萊吉薩莫（Puerto Leguizamo）起飛。

民間展開救援 駕電單車載傷者

消防人員指出，飛機在起飛過程中可能於跑道末端發生撞擊，隨後機翼撞上樹木並開始墜落。救援人員透露，飛機墜毀後隨即起火，並引發爆炸，由於事故發生地點偏遠、交通不便，初期救援由當地居民開展，甚至有人用電單車載傷者離開現場。