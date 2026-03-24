伊朗局勢｜消息指美國加速部署4500陸戰隊及海軍 擬派82空降師支援登陸奪取伊朗石油樞紐哈爾克島

以色列《耶路撒冷郵報》引述兩名知情人士報道，美國高層官員近期通知以色列及其他國家，美方可能「別無選擇」，只能發動地面行動奪取哈爾克島的控制權。另一名美國官員亦指，美軍已加速向中東部署數千名海軍陸戰隊及海軍官兵，為可能的地面行動做準備。

美國與以色列對伊朗持續發動攻擊，據報美國正加速向中東部署海軍陸戰隊及海軍兵力，並評估展開地面行動，奪取伊朗主要的石油出口樞紐哈爾克島(Kharg Island)。美媒引述五角大廈官員指，美軍高層正評估調派陸軍第82空降師支援海軍陸戰隊奪島。

《紐約時報》引述五角大廈官員指，美軍高層正評估調派陸軍第82空降師等部隊支援行動。第82空降師的快速反應部隊約有官兵3,000人，能在18小時內部署到全球任何地點。這支兵力可能用來支援海軍陸戰隊奪取哈爾克島。但官員指，相關規劃極為審慎，五角大廈或美軍中央司令部未下達命令。之前外界猜測可能由約2,500人的第31陸戰隊遠征支隊發動奪島，而該部隊正前往波斯灣。

增援的包括兩棲攻擊艦「拳師號」(USS Boxer)，以及兩棲船塢運輸艦「波特蘭號」(USS Portland)和「康斯托克號」(USS Comstock)。報道指，這次部署可能涉及約4,500名海軍陸戰隊及其他戰鬥部隊，令人猜測美軍可能在哈爾克島執行登陸任務。

哈爾克島上的機場早前已遭美軍炸毀，一些前美軍指揮官認為，更可能的做法是先由陸戰隊登陸，其工兵能快速修復跑道等機場設施，之後美軍便可透過運輸機運送裝備、補給物資和士兵等。此時82空降師便可作為陸戰隊的增援。美國官員們指出，海軍陸戰隊在後勤接續及長期作戰能力上不及82空降師，因此若發動奪島戰，82空降師可能被用來接替陸戰隊。但空降部隊的優點是能在一夜之間抵達，缺點則是無法攜帶裝甲車等重型裝備，面對伊朗部隊反擊時缺乏足夠防護。

為何哈爾克島成為關鍵目標？

哈爾克島是伊朗主要的石油出口樞紐，處理該國約90%原油出口。島上透過輸油管收集來自伊朗最大產油區的原油，包括阿瓦茲(Ahvaz)、馬倫(Marun)及加奇薩蘭(Gachsaran)。

摩根大通早前指出，在美以發動攻擊的前幾天，伊朗將哈爾克島的石油出口量提高至接近歷史高位，2月15日至20日，每日裝運量超過300萬桶，是平時約130萬至160萬桶的約2倍。

根據能源及大宗商品市場情報公司Kpler，哈爾克島儲油能力估計約3,000萬桶，目前島上約存有1,800萬桶原油，正常情況下，這相當於約10至12天的出口量。