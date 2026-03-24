伊朗局勢｜為節能 南韓本月25日起公共機構實施車輛限行 料每日可省3000桶石油

因應美伊戰爭導致的能源供應緊張，南韓周從周三(25日)起對公共部門實施「車輛限行5部制」，限制部分車輛在路上行駛。(資料圖片)

因應美伊戰爭導致的能源供應緊張，南韓周二(24日)宣布，從周三(25日)起對公共部門實施「車輛限行5部制」，限制部分車輛不得在路上行駛，並呼籲民間踴躍參與。政府氣候能源環境部估算公共部門適用車輛約150萬部，每日可省約3,000桶石油。

車輛限行制度分為2部制、5部制、10部制，是依車牌尾數分組，在特定日期(不包括周六周日)限制部分車輛使用道路的交通管制措施，在能源危機或空污嚴重時減少能源使用。

5部制是依車牌尾數分5組，每周有1天不能上路，目前是公共機構車輛尾數1、6星期一，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不能上路。