伊朗局勢｜為節能 南韓本月25日起公共機構實施車輛限行 料每日可省3000桶石油

因應美伊戰爭導致的能源供應緊張，南韓周二(24日)宣布，從周三(25日)起對公共部門實施「車輛限行5部制」，限制部分車輛不得在路上行駛，並呼籲民間踴躍參與。政府氣候能源環境部估算公共部門適用車輛約150萬部，每日可省約3,000桶石油。
車輛限行制度分為2部制、5部制、10部制，是依車牌尾數分組，在特定日期(不包括周六周日)限制部分車輛使用道路的交通管制措施，在能源危機或空污嚴重時減少能源使用。
5部制是依車牌尾數分5組，每周有1天不能上路，目前是公共機構車輛尾數1、6星期一，2、7星期二，3、8星期三，4、9星期四，5、0星期五不能上路。
氣候能源環境部周二在國務會議上公布針對原油資源安全危機「注意」警報所制定的應對計劃，包括公共部門尾號車輛限行制等措施。從25日零時起，將對除電動車及氫能車之外的公共部門車輛實施限行。
公共機構車輛尾號限行制在「人口50萬以上」地區必須實施，「30萬至50萬人口」地區擴大例外適用，「30萬以下人口」地區則由各機構自行決定是否實施。另外，車輛限行制不包括殘障者使用車輛以及孕婦和嬰幼兒乘坐車輛等。
氣候部對未落實執行的公共機構將給予警告，對於違規超過4次的員工，會要求對其懲處。
氣候部估算，適用車輛限行制的公共機構車輛約150萬部，實施後每日可節省約3,000桶石油。
氣候部表示，若原油資源安全危機警報升級至「警戒」，將考慮對民間也實施車輛限行。