WSJ：頭等與商務艙更好賺 航空公司縮小經濟艙成新趨勢 票價可同廉航競爭？

經濟艙「縮水」？美媒報道，現在許多航空公司改裝客機或購買新機種，讓機內有更高比例的高級座位來賺取更多利潤，因為愈來愈多乘客願意為較大座椅和寬闊空間付出高價。
《華爾街日報》(WSJ)報道，美國達美航空和聯合航空等設有頭等艙的航空公司，過去10年已提高班機上的高級座位比例，現在西南航空等廉航也開始增加能提供額外幾英吋腿部空間的座位。
經濟艙票價如何與廉航競爭？
飛航數據與分析公司Visual Approach Analytics一項研究顯示，自2020年1月以來，美國國內線航班預訂商務艙和頭等艙數量增長27%，增幅是經濟艙近3倍。全球旅遊論壇一份報告指出，豪華經濟艙票價可達一般經濟艙的2倍，但在機上佔用的空間卻不會增加太多。對大型航空公司來說，銷售更多高級座位也有助補貼經濟艙座位，讓經濟艙票價低到可與廉航競爭。
美國兩大航空公司高級艙收入呈增長
達美航空去年第4季來自高級艙的機票收入增長9%，反觀經濟艙收入下跌7%，聯合航空去年在高級艙等的收入增長也超過經濟艙。兩家公司去年在獲利能力上都大幅領先同業。
達美航空：航機今年新增座位不會分給經濟艙
達美航空早前承諾要增加頭等艙以及國際航班頂級商務艙Delta One Suites(設有可平躺座椅)的座位數量。行政總裁巴斯蒂安(Ed Bastian)表示，今年新增的座位幾乎不會分配給經濟艙。
達美航空已訂購至少30架波音787-10夢幻客機，其高級艙等比例高於公司現有用於長途及國際航線的其他飛機，有助達美航空逐步淘汰較老舊、高級艙等比例超過三分一的波音767-400客機。
同時，達美航空也在接收空中巴士A330-900neo、A350-900等機型，這些機型平均約40%座位屬於高級艙，供汰換高級艙座位約30%到32%的波音767-300ER。
聯合航空波音787-9內裝升級版
聯合航空將推出波音787-9客機「內裝升級版」，把經濟艙座位比例從目前的58%降至約40%。改款後機內設有商務艙、豪華經濟艙及加值經濟艙(economy-plus)。