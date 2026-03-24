WSJ：頭等與商務艙更好賺 航空公司縮小經濟艙成新趨勢 票價可同廉航競爭？

經濟艙「縮水」？美媒報道，現在許多航空公司改裝客機或購買新機種，讓機內有更高比例的高級座位來賺取更多利潤，因為愈來愈多乘客願意為較大座椅和寬闊空間付出高價。

《華爾街日報》(WSJ)報道，美國達美航空和聯合航空等設有頭等艙的航空公司，過去10年已提高班機上的高級座位比例，現在西南航空等廉航也開始增加能提供額外幾英吋腿部空間的座位。

經濟艙票價如何與廉航競爭？

飛航數據與分析公司Visual Approach Analytics一項研究顯示，自2020年1月以來，美國國內線航班預訂商務艙和頭等艙數量增長27%，增幅是經濟艙近3倍。全球旅遊論壇一份報告指出，豪華經濟艙票價可達一般經濟艙的2倍，但在機上佔用的空間卻不會增加太多。對大型航空公司來說，銷售更多高級座位也有助補貼經濟艙座位，讓經濟艙票價低到可與廉航競爭。