日本外交藍皮書將調低對華關係描述　強調仍開放與中國對話

日本媒體報道，在下月將公布的新一年日本外交藍皮書中，在有關中國的部份將由「最重要的鄰國」改為「重要的鄰國」，同時提及自去年11月以來中國對日本的施壓，不過文件亦表明，與中國對話大門不會關閉。

日本外相茂木敏充將在4月上旬向內閣提交有關的報告，報告涵蓋2025年1月至12月日本的外交情況以及2026年1月及2月的發展。根據日本媒體的報道，在有關於中日關係的部份，把去年的「與鄰國中國的關係是最重要的雙邊關係之一」修改為「這是一個重要的鄰國，雙方存在各種懸而未決的問題和挑戰，我們必須繼續溝通，並從國家利益的角度冷靜、適當地回應。」