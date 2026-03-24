日本外交藍皮書將調低對華關係描述　強調仍開放與中國對話

日本媒體報道，在下月將公布的新一年日本外交藍皮書中，在有關中國的部份將由「最重要的鄰國」改為「重要的鄰國」，同時提及自去年11月以來中國對日本的施壓，不過文件亦表明，與中國對話大門不會關閉。
日本外相茂木敏充將在4月上旬向內閣提交有關的報告，報告涵蓋2025年1月至12月日本的外交情況以及2026年1月及2月的發展。根據日本媒體的報道，在有關於中日關係的部份，把去年的「與鄰國中國的關係是最重要的雙邊關係之一」修改為「這是一個重要的鄰國，雙方存在各種懸而未決的問題和挑戰，我們必須繼續溝通，並從國家利益的角度冷靜、適當地回應。」
刪除台海對日本安全保障
報告又提到指自去年11月，日本首相高市早苗發表對台言論後「（中國）正在加強對日本的單方面批評和脅迫」，當中提到中國軍機以雷達照射日本自衛隊飛機，以及限制對日本出口稀土及軍民兩用物品等。同時提及中國駐大阪總領事薛劍「斬首」高市早苗的網上留言，稱屬「極不適當」言論。
不過報告指「與中國進行各種對話持開放態度，對話大門並未關上」同時又指中國持續透過在聯合國會議上向各國批評日本，稱「讓其他國家了解日本政府的立場以及事實至為重要」指「日本已向包括美國在內的多個國家解釋了自己的立場，並獲得了國際社會的理解」，並強調要反制中國的宣傳戰。不過對於台海問題，報告指「台灣海峽的和平穩定對國際社會的整體穩定也至關重要」，但刪除在2025年版本中「與日本安全保障」相關的說法。另外報告又提及前首相石破茂與現任高市早苗與南韓進行相互往來的外交。