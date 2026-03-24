加航撞消防車片段曝光 空姐「連人帶椅」彈出機艙100米奇蹟生還(有片)

加航客機周日(22日)晚於美國紐約機場與消防車相撞，閉路電視拍下事發一刻，可見已降落的客機高速撞向橫過跑道的消防車冒出火光，根本無法閃避。控制塔錄音顯示，控制塔人員曾嘗試阻止悲劇發生，急叫「停、停、停」，似乎是叫消防車停車。其後錄音聽到一名控制塔人員稱不好了。客機機頭撞毀，兩名正副機師身亡，另有41人受傷，9人留醫情況嚴重。其中一名留醫空姐女兒稱，母親連著座椅被彈出機艙至100米外，一定是守護天使看著她，讓她奇蹟生還。

空姐被發現時仍扣著安全帶

據悉，撿回一命的空姐Solange Tremblay座於兩名機師後面。其女兒Sarah Lépine受訪稱，母親身體數處骨折，因腿斷而留醫，將會接受手術。她指，母親被發現時仍扣著安全帶坐在座椅上，若非有守護天使，母親情況可能更糟。Tremblay加入替加航營運有關航班的Jazz Aviation航空公司已有26年。

肇事客機從加拿大蒙特利爾起飛往紐約，而涉事消防車則是接報處理一架聯合航空客機的機艙異味事件。根據錄音，控制塔起初批准消防車駛過跑道，之後一名控制塔人員大叫「停、停、停、停，消防車1，停、停、停」。未知當時消防車內人員於客機攔腰撞向其之前，作出了甚麼反應。遇難的機師分別為30歲的Antoine Forest和Mackenzie Gunther，前者於2022年加入Jazz Aviation。