男女墓地上演活春宮 「捉姦」拍片者：你們已不止一次了(有片)

墓地予人陰森感，但馬來西亞卻有人在一個墓園做「成人活動」，還當場被捉到。片段於周日在網上瘋傳，那對有傷風化的男女已被捕。片段中，男子全身赤裸背對鏡頭，女子則衣衫不整坐在墓碑上。聽到一名女子說，「我再次發現你們在這裡。他們已好幾次在墓園脫光衣服」。

「你們對先人不敬」

拍片女子續說，「你們對先人不敬，於這裡做出這種不雅行為。我正報警」。雖然斷正，但涉事男子於片中不慌不忙地穿上褲子並道歉，拍片的女子說他的道歉並不足夠。報道指，事發在檳城，涉事男女分別三十多歲和五十多歲，於周一晚被捕，還押候審3天至周四。當局稱，兩人並非夫婦，相信是外籍人士。報道指，墓園位於山路盡頭，較為偏僻，四周有樹木和山坡包圍，民眾駕車經過很難察覺墓園內的活動。但由於該墓園設有火葬場、骨灰存放區和殯儀館，因此每天都有很多訪客前來祭拜或參加葬禮。