佛州31歲女Airbnb拍色情片到處撒尿 古董造型家具特色牆咖啡機全沾尿 女屋主崩潰

美國佛州一名31歲女子涉嫌於兩間Airbnb民宿自拍色情片，更在屋內到處撒尿，咖啡機、麵包機等全屋家具被尿液污染，女屋主見靚裝物業尿漬處處，當場崩潰……

傳媒報道，事發於佛州城市彭薩科拉(Pensacola)，警方表示本月15日接獲市內一間Airbnb民宿的女屋主報案，指31歲女子Nicolette Keough入住她擁有的一間Airbnb民宿，竟在屋內多種物品上小便。

警方表示，受害屋主透過Airbnb應用程式收到舉報訊息，對方指租下她其中一個物業的Keough，在屋內四處便溺。屋主其後在成人網站找到Keough拍攝的色情影片，可見她在屋內到處便溺，也刻意破壞家具和陳設等，氣得屋主立即報警。