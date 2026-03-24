佛州31歲女Airbnb拍色情片到處撒尿 古董造型家具特色牆咖啡機全沾尿 女屋主崩潰

美國佛州一名31歲女子涉嫌於兩間Airbnb民宿自拍色情片，更在屋內到處撒尿，咖啡機、麵包機等全屋家具被尿液污染，女屋主見靚裝物業尿漬處處，當場崩潰……
傳媒報道，事發於佛州城市彭薩科拉(Pensacola)，警方表示本月15日接獲市內一間Airbnb民宿的女屋主報案，指31歲女子Nicolette Keough入住她擁有的一間Airbnb民宿，竟在屋內多種物品上小便。
警方表示，受害屋主透過Airbnb應用程式收到舉報訊息，對方指租下她其中一個物業的Keough，在屋內四處便溺。屋主其後在成人網站找到Keough拍攝的色情影片，可見她在屋內到處便溺，也刻意破壞家具和陳設等，氣得屋主立即報警。
警方表示，屋主接到舉報後趕往現場查看，一進門就聞到屋內瀰漫著刺鼻的尿味，即拍照做證。經點算後發現，屋內有大量物品遭尿液污染，包括電視機、黑膠唱片機、咖啡機、烤麵包機、打字機、一張古董皇冠威士忌造型椅、4張餐椅、地氈、床鋪和電壁爐。單是這間屋損失金額高達3,980美元(約3.1萬港元)。
受害屋主在同一條街經營的另一間Airbnb民宿，也同樣遭到Keough惡意破壞。屋主發現，花瓶、綠色地氈、特色造型牆、椅子和一張老虎圖騰地氈，全都有尿漬，合計損失達1,375美元(約1萬港元)。
經調查後，Keough已被警方拘捕，並起訴刑事毀壞等罪名，其後獲准保釋。報道指，因為到處是尿液，女屋主需把所有家具和電器等更換，屋主要求Keough賠償。