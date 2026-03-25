伊朗批特朗普意圖操縱油價 美伊談判陷羅生門

美國總統特朗普聲稱與伊朗正進行談判，暫停攻擊伊朗5天，變相押後威脅若伊朗不開放霍爾木茲海峽，便空襲該國發電廠的通牒限期，但美伊談判之說卻陷入羅生門。特朗普周一聲稱，美方與伊朗一名「領袖」對話，已形成15項協議要點。以色列傳媒同日表示，美方正與伊朗議會議長卡利巴夫對話。卡利巴夫立即在社交網否認，指沒有與美國談判，又稱美方散布「假新聞目的是操縱金融和石油市場，並藉此讓美國和以色列擺脫深陷的泥沼」。伊朗塔斯尼姆通訊社則稱，有關方面試圖在伊朗製造「政治和社會裂痕」，這是一個彌天大謊話。另有伊朗傳媒稱，捏造該假消息目的之一是為暗殺卡利巴夫創造條件。報道引述消息人士說，捏造談判假消息的目的還包括詆毀卡利巴夫、在伊朗國內引起分裂、煽動民眾情緒。該消息人士又表示，伊朗官員一致認為，在伊朗實現目標、侵略者悔改之前，戰鬥將繼續下去。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述一名伊朗高官報道，伊朗透過中間人，取得美國提出的協議要點，並正在審視評估。CBS指出，此一步只是會談的「潛在前奏」，美伊會談並未落實，也不是正在進行中。白宮的回應亦含糊，稱任何對於會談的揣測不應被視作「最終」結果，直至白宮正式宣布。有報道指，副總統萬斯將代表華府與伊朗在巴基斯坦會談。白宮稱情況「易變」，並對美伊高層正式會談持審慎態度，指這是敏感外交討論，美方不會透過傳媒談判。另有消息人士稱，伊朗只與巴基斯坦、土耳其和埃及初步討論，為美伊談判打下基礎。被指與美國談判的卡利巴夫為表清白，在社交網發文稱「伊朗人民要求對侵略者予以徹底的懲罰。所有伊朗官員都將堅定地支持他們的領袖和人民，直至實現這一目標」。

宣布「停戰」前現巨量原油期貨交易 特朗普宣布押後攻擊伊朗發電廠，惹內幕交易之嫌。他周一早上7時05分在社交網公布消息前約15分鐘，標普500期貨及原油期貨市場，同步出現異常巨量交易，引發市場質疑涉及操縱和內幕交易。美國傳媒引述交易數據指，紐約時間周一早上6時49分至50分，布蘭特及紐約期油突然錄得約6,200份合約交易，名義價值高達5.8億美元(約45億港元)，交易量在6時49分33秒驟然飆升。同一時段，芝加哥商品交易所的標普500 e-Mini期貨亦出現成交量顯著急升，打破早市慣常的清淡局面。特朗普作出有關宣布後，標普500期貨暴漲逾2.5%，紐約期油則暴跌近6%。分析指出，當時市場並無明顯催化劑，但有人在特朗普發帖前，同時大手買入股票期貨並做空原油期貨，短短數分鐘內即獲厚利。

分析：戰爭不是關稅 特朗普不能任意擺佈 美方「停戰」，但以色列與伊朗昨仍互相攻擊。伊朗亦重整領導層，政府宣布委任佐勒加德爾為最高國家安全委員會秘書，接替遇襲身亡的拉里賈尼。拉里賈尼的重要性可說是政府第二把交椅，而佐勒加德爾曾任伊朗革命衛隊副司令。特朗普縮沙舉動引發社交網湧現「TACO」(Trump Always Chickens Out，即特朗普總是退縮)。美國有線新聞網絡(CNN)分析指，戰爭不同關稅，不可因特朗普心血來潮或支撐急跌市場而任意進退。特朗普暫緩攻擊伊朗發電廠，問題不是這是否另一個TACO，而是他即使想退出這場戰爭，他是否能夠抽身離開。分析稱，特朗普連續多日反覆無常、自相矛盾的言論，以及政府無法提出一致的戰爭理由或制定撤軍策略，令任何美國聲明都缺乏可信度。另外，特朗普可宣布戰勝離場，無論真假，但恐怕會得失反對這場戰爭的中東盟友，也助長伊朗聲勢。