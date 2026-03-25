伊朗局勢｜特朗普：伊朗送大禮及同意放棄擁核　伊朗僅證實收美方要求談判信息

美國總統特朗普再次表示，美國與伊朗正在進行談判，聲稱伊朗已同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的大禮，是同石油、天然氣及霍爾木茲海峽有關。

特朗普在白宮出席新任國土安全部長馬林的宣誓就任儀式時重申，美國正同伊朗談判，他的女婿庫什納、總統特使威特科夫、國務卿魯比奧、以及副總統萬斯，都有參與談判，美國正在與伊朗一些「適合的人」對話，以達成協議結束敵對行動，重申伊朗非常希望達成協議，並聲稱伊朗已同意永遠放棄擁有核武。特朗普又表示，伊朗給了美國一份價值連城的大禮，同核武無關，而是同石油、天然氣及霍爾木茲海峽有關，指伊朗做了一件非常好的事，但他未有透露進一步詳情。