伊朗局勢｜特朗普：伊朗送大禮及同意放棄擁核　伊朗僅證實收美方要求談判信息

美國總統特朗普再次表示，美國與伊朗正在進行談判，聲稱伊朗已同意永遠放棄擁有核武，更指伊朗已給了美國一份與能源及霍爾木茲海峽有關的大禮，是同石油、天然氣及霍爾木茲海峽有關。
特朗普在白宮出席新任國土安全部長馬林的宣誓就任儀式時重申，美國正同伊朗談判，他的女婿庫什納、總統特使威特科夫、國務卿魯比奧、以及副總統萬斯，都有參與談判，美國正在與伊朗一些「適合的人」對話，以達成協議結束敵對行動，重申伊朗非常希望達成協議，並聲稱伊朗已同意永遠放棄擁有核武。特朗普又表示，伊朗給了美國一份價值連城的大禮，同核武無關，而是同石油、天然氣及霍爾木茲海峽有關，指伊朗做了一件非常好的事，但他未有透露進一步詳情。
紐約時報：美國向伊朗提出15點停戰計劃
伊朗方面就只是證實，透過調解人收到來自美國就要求談判發來的信息，正在審視內容。伊朗同日公布，任命曾經擔任革命衛隊副司令的佐勒加德爾，接任最高國家安全委員會秘書。伊朗最高領袖穆傑塔巴的高級軍事顧問雷扎伊周一(23日)表示，將繼續戰鬥，直至伊朗獲得其所遭受損失的全部賠償。
另外早前據報多國正協調美伊代表，本周稍後時間在巴基斯坦會談。巴基斯坦總理夏巴茲說，巴方準備好擔任東道主，為會談提供便利。《紐約時報》報道，美國已透過巴基斯坦向伊朗傳達一份共15點的計劃，尋求停止戰事。以色列傳媒則報道，計劃內容包括重開霍爾木茲海峽及撤銷伊朗核計劃等。