伊朗局勢｜特朗普點名赫爾塞斯　稱防長第一個主張動武

美國與以色列聯手對伊朗展開軍事行動已逾25天，這場被華府稱為「史詩怒火行動」的衝突至今未見終戰跡象。美國總統特朗普（Donald Trump）23日出席公共安全圓桌會議時，公開點名戰爭部（國防部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）是政府中最早力主對伊朗採取軍事行動的高階官員，此番言論隨即引發外界廣泛討論。 據英國《獨立報》、美國《紐約郵報》等媒體23日報道，特朗普在會議上回憶當初徵詢高層意見的過程，表示自己曾廣泛諮詢多名官員，赫格塞斯率先提出以軍事手段阻止伊朗取得核武的主張。

「咱們動起來吧」 特朗普當時直接對坐在身旁的赫格塞斯說：「彼特，我想第一個發聲提出此議的人是你。你說，『咱們動起來吧，因為不能讓他們擁有核武。』」赫格塞斯聞言僅報以淺淺的微笑。 特朗普在會議中還還原了當時的決策情境，表示他向幕僚提出兩條路：一是放任伊朗核武能力持續擴張，讓中東地區的核彈頭從5萬枚增至5.5萬枚乃至更多；二是主動介入，前往中東解決這個「大問題」。他以此框架說明出兵的必要性。 赫格塞斯自開戰以來一直是美方的主要代言人，多次在五角大樓新聞室公開稱讚美軍的「殺傷力」，並批評媒體對這場衝突的報導立場不夠正面。

「要整頓整頓公關系統了」 在外交層面，特朗普23日稍早宣稱美方官員已與德黑蘭就停火問題展開「良好且有效」的對話，但伊朗方面隨即以「假消息」一詞予以駁斥。面對德黑蘭的反駁，特朗普在空軍一號上回應稱：「顯然他們要整頓整頓公關系統了。我們已經有了非常深入的談話。」 他表示，中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與女婿庫什納（Jared Kushner）主導了與伊朗當局的對話，過程「非常順利」，並稱伊朗已同意不發展核武，但特朗普未透露伊方出席談判的代表身份。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則承認，在特朗普公布接觸消息之前，他曾與土耳其外長進行互動，土耳其為曾介入調解美伊衝突的國家之一。