珍惜生命｜大阪男跳軌撞時速80公里列車　變人肉炮彈反彈砸傷台女遊客(有片)

日本大阪發生一宗駭人的鐵道輕生事故。堺市的南海電鐵高野線的白鷺車站日前一名年約40歲男子疑似跳軌輕生，遭時速高達80公里急行列車猛烈撞擊，但整個人未有被捲車底，而是被彈飛回月台，就如「人肉炮彈」當場擊中一名正在候車的20多歲台灣女遊客。事件中，跳軌男子死亡，2人受傷，包括女遊客及駕駛員，另外列車內2名乘客疑受驚不適。

綜合報道，事發於周日(22日)，日本的警方及消防單位表示，他們在當日下午約1時56分接獲民眾報案，指有人從白鷺車站跳軌。經過警方的初步調查顯示，涉事男子是突然從月台上跳入軌道的，並且撞上了一輛並未預定停靠白鷺車站、以時速高達80公里以上高速通過的急行列車，當場被反彈回月台。更不幸的是，男子身體被反彈時擊中正在月台上候車的台灣女遊客。事發後，跳軌男子全身受到嚴重的傷害，被送院搶救後證實不治。被波及的女遊客受傷送院，幸無生命危險。