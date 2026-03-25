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國際
出版：2026-Mar-25 10:38
更新：2026-Mar-25 10:38

珍惜生命｜大阪男跳軌撞時速80公里列車　變人肉炮彈反彈砸傷台女遊客(有片)

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大阪男跳軌遭時速80公里撞擊，變人肉炮彈砸傷女遊客。(YouTube)

大阪男跳軌遭時速80公里撞擊，變人肉炮彈砸傷女遊客。(YouTube)

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日本大阪發生一宗駭人的鐵道輕生事故。堺市的南海電鐵高野線的白鷺車站日前一名年約40歲男子疑似跳軌輕生，遭時速高達80公里急行列車猛烈撞擊，但整個人未有被捲車底，而是被彈飛回月台，就如「人肉炮彈」當場擊中一名正在候車的20多歲台灣女遊客。事件中，跳軌男子死亡，2人受傷，包括女遊客及駕駛員，另外列車內2名乘客疑受驚不適。

綜合報道，事發於周日(22)，日本的警方及消防單位表示，他們在當日下午約156分接獲民眾報案，指有人從白鷺車站跳軌。經過警方的初步調查顯示，涉事男子是突然從月台上跳入軌道的，並且撞上了一輛並未預定停靠白鷺車站、以時速高達80公里以上高速通過的急行列車，當場被反彈回月台。更不幸的是，男子身體被反彈時擊中正在月台上候車的台灣女遊客。事發後，跳軌男子全身受到嚴重的傷害，被送院搶救後證實不治。被波及的女遊客受傷送院，幸無生命危險。

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事發白鷺車站月台。(Threads) 受傷女遊客發文還原事發經過。(Threads) 受傷女遊客發文還原事發經過。(Threads)

受傷女遊客：丈夫盡力保護我的頭部和身體

該名受傷女遊客事後在社群平台上發文還原事發經過，她表示，事發當時她正站在月台上的安全黃線後方，背對著鐵道，並且正在用手機進行錄影，她的丈夫在發現該名男子跳軌並且被彈飛之後，立刻奮力地將她拉住，並且盡全力保護她的頭部和身體，兩個人隨即雙雙摔倒在地。事後，她的左腳在事發時遭到了猛烈的撞擊，右後腦勺也因為摔倒而撞擊到了地面，一度感到頭暈以及身體不適，所幸在緊急送往醫院進行檢查之後，確認並沒有生命危險。

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此外，由於撞擊的力道實在過於強大，導致列車的駕駛員因為列車的擋風玻璃碎裂而受到輕傷，而在列車上，另外還有兩名的男女乘客，疑似因為受到過度的驚嚇，而出現了身體不適的症狀。

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