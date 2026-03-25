手腳截肢運動員開槍殺人兼棄屍　網民熱議「如何開槍棄屍？」(有片)

美國發生一樁令人震驚槍擊案件，馬里蘭州一位四肢皆被截肢的男子，被指控涉嫌在車上開槍射殺一名男子後，將其遺體棄置。疑犯日前在維珍尼亞州落網，他將被起訴一級謀殺罪。但事件引起網民熱議，討論一名缺失四肢的人，是如何開槍，不過，當眾人在網上看過疑犯曾經分享的開槍影片後均感到震驚。

綜合報道，涉事疑犯為27歲Dayton James Webber，他於10個月大時因感染引發敗血症，雙手雙腳遭到截肢，但長大後成為袋棍球(cornhole)職業運動員，2020年更被票選為馬里蘭州最佳選手。報道指，事發於周日(22日)，Dayton在其車上槍殺坐於副駕駛座、跟他同齡的男子Bradrick Michael Wells，並要求後座2名乘客協助棄屍，不過2名乘客皆拒絕、落車離開，並到馬里蘭州拉普拉塔(La Plata)警察局報案。警方於2小時後又接獲民眾通報，指有人陳屍在一個住宅院子內，警員到場證實是Bradrick。警方對Dayton James Webber發出逮捕令，其後於阿爾伯馬爾郡警察於轄區加油站發現Dayton的車輛並將他拘捕。