俄烏戰爭｜俄出動近千架伊朗製無人機轟炸　烏多人死傷

俄羅斯對烏克蘭發動近年來規模最大的軍事攻擊行動，烏克蘭軍方表示，俄軍在過去24小時內發射近千架無人機，其中超過550架在白天對全國各地目標發動罕見的日間攻擊。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，「這是日間最大規模的攻擊之一」，無人機主要針對烏克蘭中部和西部地區。
此舉為「絕對的褻瀆」
根據烏克蘭官方統計，此次攻擊造成至少40人受傷，其中包括5名兒童。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在晚間演說中指出，俄軍使用經過改良的伊朗製「沙赫德」無人機進行轟炸，並怒斥此舉為「絕對的褻瀆」，唯有普京才能從中獲得快樂。澤連斯基強調：「這次攻擊的規模清楚顯示，俄羅斯沒有真正結束這場戰爭的意圖。」
在傷亡方面，西烏克蘭伊凡諾-弗蘭基夫斯克州至少有2人喪生，遇難者包括一名國民警衛隊士兵及其15歲女兒。兩人當時正在醫院產科病房探視該士兵的妻子，其妻子數日前剛生下一名男嬰。同州另有4人受傷，包括一名6歲兒童。此外，文尼察市一名59歲男子喪生，另有11人受傷。
俄羅斯也受烏無人機攻擊
利維夫市也遭受重創，至少22人在攻擊中受傷。烏克蘭空軍確認至少發現15次直接命中，並擊落或摧毀至少541架無人機。
基礎設施和民用設施遭受大規模破壞。伊凡諾-弗蘭基夫斯克州的一家產科醫院建築受損，利維夫市中心和居民區也遭到轟炸。聯合國教科文組織世界遺產「利維夫伯納丁修道院」建築群內的教堂建築同樣遭到擊中。
俄羅斯方面也遭受烏克蘭無人機攻擊，一名55歲男子喪生，另有13人在烏克蘭無人機攻擊中受傷。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章