俄烏戰爭｜俄出動近千架伊朗製無人機轟炸　烏多人死傷

俄羅斯對烏克蘭發動近年來規模最大的軍事攻擊行動，烏克蘭軍方表示，俄軍在過去24小時內發射近千架無人機，其中超過550架在白天對全國各地目標發動罕見的日間攻擊。烏克蘭空軍發言人伊格納特（Yuriy Ignat）表示，「這是日間最大規模的攻擊之一」，無人機主要針對烏克蘭中部和西部地區。

此舉為「絕對的褻瀆」

根據烏克蘭官方統計，此次攻擊造成至少40人受傷，其中包括5名兒童。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在晚間演說中指出，俄軍使用經過改良的伊朗製「沙赫德」無人機進行轟炸，並怒斥此舉為「絕對的褻瀆」，唯有普京才能從中獲得快樂。澤連斯基強調：「這次攻擊的規模清楚顯示，俄羅斯沒有真正結束這場戰爭的意圖。」