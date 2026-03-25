伊朗局勢｜伊朗通知安理會 允許非敵對船隻通過霍爾木茲海峽 《紐時》：美國對伊提15點停火方案

伊朗外交部照會寫道：「非敵對船隻，包括屬於或與其他國家相關的船隻，只要未參與或支持針對伊朗的侵略行動，並完全遵守已公布的安全及保安規定，即可在與伊朗主管機關協調下，享有安全通過霍爾木茲海峽的權利。」

報道指，伊朗外交部這份照會本月22日送交聯合國安理會以及聯合國秘書長古特雷斯，並於本周二分發給總部位於倫敦的聯合國航運機構「國際海事組織」(International Maritime Organization，IMO)176個成員國。該組織負責規範國際航運的安全及保安，並防止海洋污染等。

路透社周二(24日)報道，伊朗已正式通知聯合國安理會及國際海事組織，只要與伊朗當局協調，「非敵對船隻」可通過霍爾木茲海峽。

照會指出，伊朗已「採取必要且相應的措施」，防止侵略方及其支持者利用霍爾木茲海峽推進對伊朗的敵對行動，並稱屬於美國或以色列，以及「其他侵略參與者」的船隻、設備以及任何資產，「均不具備安全通過或非敵對通行的資格」。

此外，美國《紐約時報》周二報道，美國已向伊朗提出包括15項要點的停火方案，包括對伊朗核計劃的嚴格限制以及重新開放霍爾木茲海峽。報道引述兩名美國官員指，美國這份停火方案是透過有意出面調解的巴基斯坦轉交伊朗。

以色列第12頻道報道，美國與伊朗將宣布為期1個月的停火，期間雙方將在美國方案的基礎上進行談判。該方案要求停止在伊朗領土內進行濃縮鈾活動，並移交已濃縮的核材料。美國和以色列均指，這些放射性材料可能用來研發成核彈。

報道指，伊朗也將允許船隻安全通過霍爾木茲海峽，作為回報，目前針對伊朗的所有制裁將會撤銷。此外，伊朗還將獲得發展民用核能的協助，包括位於布什爾(Bushehr)的主要核設施。