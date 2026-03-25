殯儀館老闆遭剪式升降台夾死　單獨操作釀慘劇

同事Stephen Kemp在當天中午剛過時發現Blundell的遺體。Blundell當時獨自在殯儀館的靈堂內工作，距離她原定與一名死者的親友進行預約遺體瞻仰的時間已過一小時。同事發現到老闆時，剪式升降台升降機夾著她的身體，同事當時向諾福克驗屍官法庭表示，從現場情況來看「顯然她已經過世」。

英國一宗職場致命意外在法庭調查中曝光。58歲的殯儀館老闆Sally Blundell於前年12月1日在位於英格蘭東部的殯儀館內，遭到一部重達440磅的剪式升降台夾住身體，不幸身亡。

根據提交法庭的閉路電視畫面，布Blundell進入靈堂兩小時後被發現。然而，遺體出現的區域並未安裝安全攝影機。趕赴現場的警察Luke Heffer證實了Blundell的遺體在於剪式升降台內。

Blundell的女兒Lucy在法庭上作證，透露母親曾多次表達對獨自工作的擔憂。後續檢查發現剪式升降台控制手柄上的彈簧存在問題。該剪式升降台曾在前年10月進行檢查，當時未發現任何異常。

這部200公斤重的剪式升降台功能為將棺材放入冷藏櫃。由陪審團主持的驗屍程序仍在進行中，調查人員正試圖釐清這宗職場意外的原因及責任。