安老院39歲義工性侵61歲失智婦　女兒CCTV揭惡行(有片)

美國洛杉磯日前爆發一宗駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的義工，竟趁機對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下成為鐵證，疑犯已被捕，將面臨包括性侵等2項重罪指控。

綜合報道，在洛杉磯安老院「La Mirada Heights Senior Living Community」擔任彈琴的39歲男義工Jonathan Alvarado，在去年6月10日竟進入一名患有失智症的61歲長者房中，並成功性侵該名長者。根據受害人房內的監視器畫面顯示，Jonathan Alvarado先是在受害人的房間中脫下衣服，在僅穿著一件內褲的情況下，帶受害人到寢室內進行侵犯。犯案過後，Jonathan Alvarado還全裸的走回裝有監視器的房間內。