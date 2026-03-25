安老院39歲義工性侵61歲失智婦　女兒CCTV揭惡行(有片)

美國洛杉磯日前爆發一宗駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的義工，竟趁機對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下成為鐵證，疑犯已被捕，將面臨包括性侵等2項重罪指控。
綜合報道，在洛杉磯安老院「La Mirada Heights Senior Living Community」擔任彈琴的39歲男義工Jonathan Alvarado，在去年6月10日竟進入一名患有失智症的61歲長者房中，並成功性侵該名長者。根據受害人房內的監視器畫面顯示，Jonathan Alvarado先是在受害人的房間中脫下衣服，在僅穿著一件內褲的情況下，帶受害人到寢室內進行侵犯。犯案過後，Jonathan Alvarado還全裸的走回裝有監視器的房間內。
受害長者的女兒向安老院提2500萬美元訴訟
受害長者的女兒Camyl Anderson表示，事發當下她正在工作，詎料當她有空查看監視系統時，竟剛好看到Jonathan Alvarado在房內彎腰，疑似綁鞋帶的行為。Camyl立即致電安老院及報警，隨後2名安老院職員來到受害人的房間時，發現受害人全身赤裸躺在床上。Jonathan Alvarado面臨2項重罪指控，包括一項強姦罪，與一項對受監護成年人實施猥褻行為罪。
而事發安老院，也遭Camyl提出2,500萬美元的訴訟，指控包括過失、性侵害以及虐待老人。安老院則對控感到震驚，並稱全力配合刑事調查。Camyl同時批評洛杉磯縣地方檢察官辦公室在起訴該案的動作緩慢，以及沒有公開此案，質疑可能還有其他受害者。洛杉磯縣地方檢察官辦公室則表示，被告於今年1月出庭，目前已進行過一次初步聽證，且該案中未發現其他受害者。
pic.twitter.com/0uzKrZa5k9 Judge RELEASES man accused of sexually assaulting a senior citizen.— Emil (@vicale) March 23, 2026
Jonathan Alvarado, 39, was caught on video naked in the victim's room, who suffers from Alzheimer's disease.@grok I need an address for Jonathan Alvarado