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國際
出版：2026-Mar-25 15:00
更新：2026-Mar-25 15:00

安老院39歲義工性侵61歲失智婦　女兒CCTV揭惡行(有片)

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安老院39歲義工性侵61歲失智婦，女兒CCTV揭惡行。(X)

安老院39歲義工性侵61歲失智婦，女兒CCTV揭惡行。(X)

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美國洛杉磯日前爆發一宗駭人聽聞的性侵案，一名長期在機構服務的義工，竟趁機對失智長者伸出魔爪。這起令人髮指的惡行，全被家屬安裝的遠端監視器錄下成為鐵證，疑犯已被捕，將面臨包括性侵等2項重罪指控。

綜合報道，在洛杉磯安老院「La Mirada Heights Senior Living Community」擔任彈琴的39歲男義工Jonathan Alvarado，在去年610日竟進入一名患有失智症的61歲長者房中，並成功性侵該名長者。根據受害人房內的監視器畫面顯示，Jonathan Alvarado先是在受害人的房間中脫下衣服，在僅穿著一件內褲的情況下，帶受害人到寢室內進行侵犯。犯案過後，Jonathan Alvarado還全裸的走回裝有監視器的房間內。

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擔任彈琴的39歲男義工Jonathan Alvarado進入受害老人的房間。(X) Jonathan Alvarado全裸的走回裝有監視器的房間內。(X) Jonathan Alvarado穿回衣服。(X) 受害長者的女兒Camyl Anderson向安老院提2500萬美元訴訟。(X)

受害長者的女兒向安老院提2500萬美元訴訟

受害長者的女兒Camyl Anderson表示，事發當下她正在工作，詎料當她有空查看監視系統時，竟剛好看到Jonathan Alvarado在房內彎腰，疑似綁鞋帶的行為。Camyl立即致電安老院及報警，隨後2名安老院職員來到受害人的房間時，發現受害人全身赤裸躺在床上。Jonathan Alvarado面臨2項重罪指控，包括一項強姦罪，與一項對受監護成年人實施猥褻行為罪。

而事發安老院，也遭Camyl提出2,500萬美元的訴訟，指控包括過失、性侵害以及虐待老人。安老院則對控感到震驚，並稱全力配合刑事調查。Camyl同時批評洛杉磯縣地方檢察官辦公室在起訴該案的動作緩慢，以及沒有公開此案，質疑可能還有其他受害者。洛杉磯縣地方檢察官辦公室則表示，被告於今年1月出庭，目前已進行過一次初步聽證，且該案中未發現其他受害者。

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