伊朗局勢｜油價飆升及民眾反對開戰 特朗普支持度續跌至36% 經濟施政支持度創回朝新低

美國與以色列聯手攻擊伊朗，導致汽油價格大漲，美國民眾對特朗普在經濟及生活成本方面的表現明顯轉差。調查中，25%受訪者認同特朗普在生活成本方面的施政表現。這正是特朗普2024年總統大選的核心競選議題。

這項於周一(23日)完成的民調顯示，36%受訪美國人認同特朗普的施政表現，低於上周同一調查的40%。

路透社/Ipsos最新民調顯示，美國總統特朗普的支持率下滑至他重返白宮以來新低，主要原因是油價飆升以及民眾普遍反對對伊朗發動戰爭。

此外，29%受訪民眾認同特朗普的經濟施政表現，支持度創他兩任總統期間的新低，也低於前任民主黨總統拜登任內的經濟施政支持度。

分析：特朗普正面臨顯著的民意反對聲音

分析員指出，這項最新民調顯示特朗普正面臨顯著的民意反對聲。共和黨政治策略師兼律師Amanda Makki表示：「重要的是，民眾要知道總統了解他們的處境，且(對他們的)援助正陸續到來。」

民調顯示，特朗普在共和黨內的支持度仍大致穩固。約五分一共和黨人表示不認同他在白宮的整體表現，與上周約七分一的比例相差不太大。然而，不滿他處理生活成本的共和黨人，比率從上周27%升至34%。