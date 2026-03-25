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國際
出版：2026-Mar-25 14:27
更新：2026-Mar-25 14:27

伊朗局勢｜油價飆升及民眾反對開戰 特朗普支持度續跌至36% 經濟施政支持度創回朝新低

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美國油價

圖為本月23日美國密歇根州一個油站顯示油價。(美聯社)

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路透社/Ipsos最新民調顯示，美國總統特朗普的支持率下滑至他重返白宮以來新低，主要原因是油價飆升以及民眾普遍反對對伊朗發動戰爭。

特朗普施政支持度下跌

這項於周一(23日)完成的民調顯示，36%受訪美國人認同特朗普的施政表現，低於上周同一調查的40%。

美國與以色列聯手攻擊伊朗，導致汽油價格大漲，美國民眾對特朗普在經濟及生活成本方面的表現明顯轉差。調查中，25%受訪者認同特朗普在生活成本方面的施政表現。這正是特朗普2024年總統大選的核心競選議題。

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此外，29%受訪民眾認同特朗普的經濟施政表現，支持度創他兩任總統期間的新低，也低於前任民主黨總統拜登任內的經濟施政支持度。

分析：特朗普正面臨顯著的民意反對聲音

分析員指出，這項最新民調顯示特朗普正面臨顯著的民意反對聲。共和黨政治策略師兼律師Amanda Makki表示：「重要的是，民眾要知道總統了解他們的處境，且(對他們的)援助正陸續到來。」

民調顯示，特朗普在共和黨內的支持度仍大致穩固。約五分一共和黨人表示不認同他在白宮的整體表現，與上周約七分一的比例相差不太大。然而，不滿他處理生活成本的共和黨人，比率從上周27%升至34%。

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特朗普 美國油價 美國油價 美國油價

民調：對伊朗開戰支持率下跌 61%反對率高於上周

特朗普在去年初上任初期支持度為47%，自去年夏天以來大致維持在40%左右。儘管如此，仍高於他第一任期最低的33%，也略高於拜登的最低點35%。

最新民調顯示，35%的美國人支持對伊朗發動軍事行動，低於上周的37%；61%人反對，高於上周的59%。此外，約46%受訪者認為對伊朗戰爭長遠而言將導致美國安全降低，26%認為會更安全，其餘則認為影響不大。

63%受訪者認為美國經濟「有些疲弱」或「非常疲弱」

自開戰以來，美國汽油平均價格每加侖上漲約1美元，因戰事嚴重影響中東石油對全球的供應。專家警告，油價持續處於高位，最終將衝擊整體經濟。最新民調顯示，63%受訪者認為美國經濟「有些疲弱」或「非常疲弱」。民主黨策略師Doug Farrar說：「這為民主黨在中期選舉帶來重大機會，可聚焦於傳統上屬於共和黨優勢的議題，例如國家安全、經濟及移民。」

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然而，特朗普支持率下降並未轉化為民主黨支持率的大幅上升。民調顯示，38%的登記選民認為共和黨較能治理美國經濟，34%則支持民主黨。在移民及犯罪議題上，共和黨支持度仍佔優；在醫療及女性權益方面，民主黨則略佳。

這次全國網上調查共訪問1,272名美國成年人，誤差範圍為正負3個百分點。

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