狗狗受困水道民眾組人鏈救援　10年後化成雕像傳揚團結精神(有片)

2016年哈薩克位在阿拉木圖的賽蘭水庫，一隻黑色狗狗不慎滑落斜坡，困在河床無法脫困。一群熱心人士發現，自發手拉手築成人鏈，將狗狗從光滑陡峭的岸邊帶返路上，而在這宗暖心的事件發生後10年，當地將當時狀況幾乎還原成雕像，宣揚象徵團結和互助。
綜合報道，10年前當時附近民眾拍下，掉進水庫中的狗狗因岸邊光滑陡峭，無助被困湍急水流之間。一名男子發現後立即落水施以援手，惟水庫周遭非常光滑並有一定高度，男子單靠一己之力無計可施，幸周遭途人紛紛加入救援，最終至少有7位民眾彼此手牽手，合力將該男子和毛孩拉上平路，令這場驚險的插曲得以圓滿落幕，過程亦被民眾拍下分享網上，影片至今在各地累積的播放量高達數千萬次。
象徵在克服挑戰中互相支持和團結行動
在今年3月18日，10年後，一座紀念藝術品在私人捐款贊助下製作，並獲得公共空間發展部門的批准，於當日揭幕。這雕像在未使用任何當地政府的資金下，把感人一幕化做永久的紀念，雕像旁也附上立意「作品以人形連成一線，象徵著在克服挑戰中互相支持和團結行動。它取材於一幅廣受公眾共鳴的畫面，反映了每位居民心中珍視的價值觀」，期許後人共勉之這種團結精神。
❣️ «Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь названия человека»— GlobalNews (@GlobalNews_24) March 23, 2026
Мухаммад Муслих ад-Дин ибн Абдалла Саади Ширази — персидский поэт и мыслитель
Сила в единстве 🤝 самый лучший памятник человечности 💕 В Алматы на русле реки Үлкен Алматы, впадающей в озеро… pic.twitter.com/kktutqG5uE