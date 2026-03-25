狗狗受困水道民眾組人鏈救援　10年後化成雕像傳揚團結精神(有片)

2016年哈薩克位在阿拉木圖的賽蘭水庫，一隻黑色狗狗不慎滑落斜坡，困在河床無法脫困。一群熱心人士發現，自發手拉手築成人鏈，將狗狗從光滑陡峭的岸邊帶返路上，而在這宗暖心的事件發生後10年，當地將當時狀況幾乎還原成雕像，宣揚象徵團結和互助。

綜合報道，10年前當時附近民眾拍下，掉進水庫中的狗狗因岸邊光滑陡峭，無助被困湍急水流之間。一名男子發現後立即落水施以援手，惟水庫周遭非常光滑並有一定高度，男子單靠一己之力無計可施，幸周遭途人紛紛加入救援，最終至少有7位民眾彼此手牽手，合力將該男子和毛孩拉上平路，令這場驚險的插曲得以圓滿落幕，過程亦被民眾拍下分享網上，影片至今在各地累積的播放量高達數千萬次。