日本政府為自衛隊員闖大使館表示遺憾　涉事少尉稱目的要求不作強硬言論

在周二（24日）晚，一名日本陸上自衛隊少尉持刀闖入中國駐東京大使館事件，日本內閣官房長官木原稔在今日（25日）的記者會上表示遺憾。據日本媒體報道，被捕的是23歲陸上自衛隊少尉村田晃大，他供稱自己進入大使館是要中國方面停止對日本發出強硬言論。

日本內閣官房長官木原稔在今日的記者會上，回應有關自衛隊人員闖入中國大使館事件表示：「對於一名應該守法自衛隊軍官，因為擅闖建築物而被拘捕感到確實的遺憾。對於在中國駐東京大使館，一直有警察把守，對於發生這樣的結果感到遺憾。中方已就事件提出要求，防止類似事件再發生。日方對於有現役自衛隊軍官擅自闖入中國大使館土地內感到遺憾。相關部門和機構，將依照國際法和國內法律，採取防止類似事件再次發生的適當措施。鑑於警方正在對事件進行調查，並且已經採取了必要的安全措施，例如增加派駐中國大使館的警力，我們將繼續採取適當措施防止再次發生。我們將根據調查中的情況，採取必要措施。」