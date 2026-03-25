印度重考生沉迷AI　日花9小時聊天猶如《觸不到的她》劇情

隨著人工智能（AI）越來越普及，越來越多年輕的Gen Z開始依賴機械人聊天緩解孤獨。一名印度少年在網路上求助，稱自己的姊姊每天都要花9小時玩電話和聊天機械人傾談，個性變得古怪，讓他不知該如何是好。 第3次重考醫生卻只顧與AI傾談 一名17歲少年在REDDIT上發文表示，他21歲的姊姊正在準備參加印度醫學入學考試，這已是她第三次重考，但卻只顧著與聊天機械人交流。「我注意到，過去七、八個月裡，她總是低頭玩手機。即使在上堂時，她也在用手機和AI聊天。她大部分時間都待在家裡，所以有點孤獨。」

「她平均每天使用手機時間8到9個小時，大部分都花在AI上。她迷戀一個歌手，老是模仿他的言行。我很擔心，但我不知道該怎麼跟她提這件事。」

除此之外，這名女子個性也開始變得古怪。「她經常情緒崩潰，還會因為一些小事打我。她現在的情況很差，我既同情她，又有點恨她。她的情況看來已經無可救藥。跟她談這件事讓我很尷尬。說實話，我不知道該怎麼辦，甚至不知道該不該做任何事。」 這則貼文迅速引發網友們的共鳴，許多人建議少年以成熟的方式與姊姊溝通，讓她明白有需要解決的問題。