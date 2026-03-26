伊朗局勢｜德國總統：美國開戰是「災難性錯誤」且違法

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在一場外交部演說中，以罕見直白的言詞抨擊美國對伊朗發動的戰爭是「災難性錯誤」且違反國際法，這番言論也象徵德國與美國之間關係的重大轉變。
施泰因邁爾的批評遠比總理默茨（Friedrich Merz）更為嚴厲，默茨一直迴避關於這場戰爭合法性的問題。施泰因邁爾直言：「就伊朗戰爭而言，我們必須正視這一點。在我看來，這場戰爭違反國際法。」他同時表示，對於美方宣稱的「即將對美國目標發動攻擊」的戰爭理由毫不信服。
更自由地發表意見
施泰因邁爾認為特朗普（Donald Trump）第二任期對德國外交關係的衝擊，與俄羅斯入侵烏克蘭一樣深遠：「正如我相信與俄羅斯的關係不可能回到2022年2月24日之前，我同樣相信跨大西洋關係也不可能回到2025年1月20日之前的狀態。」施泰因邁爾表示。他的職位雖然主要是禮儀性質，但這也讓他能比政治人物更自由地發表意見。
施泰因邁爾將這場戰爭稱為不必要且「政治上的災難性錯誤」，並呼籲德國需要減少對美國的依賴，尤其在科技和國防等關乎國力的領域。這番言論反映出德國領導層對特朗普外交政策的深切憂慮，以及對跨大西洋關係未來走向的擔憂。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章