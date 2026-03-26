伊朗局勢｜德國總統：美國開戰是「災難性錯誤」且違法

德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）在一場外交部演說中，以罕見直白的言詞抨擊美國對伊朗發動的戰爭是「災難性錯誤」且違反國際法，這番言論也象徵德國與美國之間關係的重大轉變。

施泰因邁爾的批評遠比總理默茨（Friedrich Merz）更為嚴厲，默茨一直迴避關於這場戰爭合法性的問題。施泰因邁爾直言：「就伊朗戰爭而言，我們必須正視這一點。在我看來，這場戰爭違反國際法。」他同時表示，對於美方宣稱的「即將對美國目標發動攻擊」的戰爭理由毫不信服。