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國際
出版：2026-Mar-26 10:45
更新：2026-Mar-26 10:45

伊朗局勢｜CNN：伊不信任特朗普女婿　 點名與萬斯談判

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美國副總統萬斯被認為更致力於結束這場中東衝突。（資料照／美聯社）

美國副總統萬斯被認為更致力於結束這場中東衝突。（資料照／美聯社）

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伊朗代表近日透過秘密管道向特朗普政府傳遞訊息，表達其在重啟外交談判上的強烈傾向。根據兩名消息人士向CNN透露，伊朗方面明確表示不願與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）進行對話，並指名希望能由副總統萬斯（JD Vance）主導談判。

談判破裂導致互信缺失

根據消息來源指出，伊朗之所以拒絕與威特科夫和庫什納接觸，主因在於以色列與美國發動軍事行動前，雙方談判破裂導致互信缺失。相較於被視為強硬派的威特科夫、庫什納，甚至國務卿魯比奧（Marco Rubio），伊朗方面認為萬斯更傾向於結束戰爭。一名消息人士直言：「伊朗的觀感是，萬斯更致力於結束這場衝突。」

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即便如此，外交圈也意識到萬斯親自參與談判具備高度風險，因為要談成停火協議絕非易事。儘管伊朗表達了特定偏好，但美方官員認為，德黑蘭最終可能別無選擇，只能接受特朗普指派的任何代表。第二位消息人士補充，誰來談判是由美國政府決定，伊朗只能應對，但不代表他們沒有自己的偏好。

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外國勢力意圖分化談判團隊

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）針對此消息向CNN表示，唯有特朗普總統能決定誰代表美國進行談判。李威特表示，誠如總統先前所言，副總統萬斯、國務卿魯比奧、特使威特科夫及庫什納都將參與其中。另一位白宮官員則批評，這類由「消息人士」放出的風聲，顯然是外國勢力意圖分化美國談判團隊的宣傳手段。

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特朗普24日表示，他的外交團隊所有關鍵成員都參與了談判。據傳本周稍晚美伊雙方有可能在巴基斯坦首都伊斯蘭堡（Islamabad）舉行會晤，但即便是在推動會議進行的相關人士中，對於這場會談能否成行仍多持懷疑態度。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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