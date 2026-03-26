伊朗局勢｜CNN：伊不信任特朗普女婿　 點名與萬斯談判

伊朗代表近日透過秘密管道向特朗普政府傳遞訊息，表達其在重啟外交談判上的強烈傾向。根據兩名消息人士向CNN透露，伊朗方面明確表示不願與美國特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）進行對話，並指名希望能由副總統萬斯（JD Vance）主導談判。

談判破裂導致互信缺失

根據消息來源指出，伊朗之所以拒絕與威特科夫和庫什納接觸，主因在於以色列與美國發動軍事行動前，雙方談判破裂導致互信缺失。相較於被視為強硬派的威特科夫、庫什納，甚至國務卿魯比奧（Marco Rubio），伊朗方面認為萬斯更傾向於結束戰爭。一名消息人士直言：「伊朗的觀感是，萬斯更致力於結束這場衝突。」