日本奈良鹿疑出走大阪面臨無家可歸　奈良知事拒絕收回

日本奈良縣一頭鹿被發現走到30公里外的大阪，並在大阪市內遊歷。由於奈良公園的鹿屬於日本受保護的動物，因此大阪警察之後只有一直在鹿旁戒備，未有進行捕捉，但在今早（25日）還是在警署捕捉了一頭鹿。奈良縣知事山下真知在今日見記者，回應有關出走的鹿問題，指離開奈良公園的鹿就已經不是受保護的文化遺產，又指法律上沒有許可從另一個縣捕捉的鹿送到另一個縣放生，故此這頭鹿現在可能面臨無家可歸的狀況。 據日本媒體表示，在今年3月開始頻繁有人在奈良公園外目擊鹿的出沒。直至本月17日，這頭鹿從奈良縣走入大阪府的東大阪市，然後牠一直向西移。在上星期六被發現在大阪市內，並已經接近大阪市中心的梅田地區，當時已有人懷疑這頭鹿是否從奈良出走到大阪。由於安全起見，大阪府安排警察到場尾隨這頭鹿，但礙於奈良鹿是日本法定的天然文化遺產，禁止傷害牠們。直至昨日，一頭鹿走入大阪一個警署，警察在昨日傍晚先關起大門避免牠走出去造成交通意外，並在今早採取行動，於今午捕獲一頭鹿。該鹿之前在大阪多處被目擊。

料因奈良公園鹿增加被迫走 奈良的愛護鹿隻協會副會長中西康博表示，這是一隻被砍掉鹿角的鹿，很可能是來自奈良公園。他們指隨着公園的鹿越來越多，這頭鹿可以是排擠出來。中西指，現時公園內就有1,465頭鹿，是有紀錄最多，而出走至公園外就有超過200隻的紀錄，當中部份會去到大學的校園或河邊土地居住。他指鹿在奈良很常見，人們習以為常，但大阪就非常罕有。 中西指，在奈良與大阪之間雖然隔着生駒山，但是鹿很可能隨着公路走過縣界，牠們以每日10公里的距離移動，有可以走到去大阪的梅田。他指在大阪看到有數十人圍觀，但情況是非常危險，因為在奈良每年就有70至80宗鹿撞擊途人的事故，有人會被鹿角刺傷，更有人大腿受傷要縫7針。問到中西副會長鹿會否自行返回奈良，他指鹿本來就是要去生駒山，然後在秋天返回公園，但現在這頭鹿可能受驚，已經不知道回歸的路。

然而奈良知事就為這頭鹿封了回鄉大門，山下知事在今日記者會表示：「奈良公園內的鹿是根據《文化財產保護法》被指定為天然紀念物，但法律規定適用於整個奈良市，不包括舊都祁村及舊月瀨村地區。這意味著離開相關區域的鹿，不再被視為天然紀念物。」他指：「這聽起來可能是非常僵化，但以奈良縣的認知，目前沒有案例，是在另一個縣捕獲的鹿，可以在另一個縣放生，我們認為不能違背這原則。」 大阪市長：沒有人道毀滅決定 山下續說：「我理解奈良縣乃至全國人民可能都不能理解這一點，但考慮到鹿對農業、林業及人身安全構成可能的損害並非零，因此我認為，在全國沒有先例之下，跨縣放生鹿是不可接受。雖然我們無法控制鹿的遷徙路線，但根本原因似乎是奈良市的鹿群數量顯著增加，生存競爭變得異常激烈。由於生存競爭加劇，牠們不得不深入野外覓食。有鑑於此，我們需要考慮如何管理牠們的數量。我認為奈良公園的鹿群越境的情況是前所未有。這是新出現的狀況。歸根結底，我認為問題的關鍵在於如何處理奈良市內的鹿群數量。」他表示已就事件與大阪市的市長橫山英幸以及大阪府知事吉村洋文通過電話，並將會作出書面回覆。橫山英幸在今日向記者表示，大阪沒有要將鹿人道毀滅的決定，並等候各方面申請接收。