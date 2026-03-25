丹麥大選執政黨未能奪得大多數議席　格陵蘭問題未受選民關注

丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）的社會民主黨，在大選中雖然獲得最多的選票，不過他們未能獲得大多數的議席以確保左翼聯盟組成新的政府。
丹麥的社會民主黨在大選得票達21.9%，在國會的179個議席取得84席，未能取得大多數的90個議席，這是弗雷澤里克森所屬政黨自1903年以來最差的成績，而右翼政黨獲得77席，沒有一方能取得大多數。弗雷澤里克森在選舉後向支持者表示：「遺憾沒能取得更多的支持。」但她也表示：「今日沒有事可以令我傷心，因為社會民主黨再次成為丹麥人最喜歡的政黨。」而弗雷澤里克森仍有機會組成多數派的政府，不過她需要與其他黨派進行商討。弗雷澤里克森又表示：「我已為這個美好的國家服務了近7年。我仍然準備好繼續擔任丹麥總理。」
至於前總理拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）的溫和黨，在選舉中獲得14席，有望成為中間的「造王者」，他在選舉後表示：「我們站在中間，我們準備好了。」而右翼的自由黨就排除與社會民主黨共同執政，並呼籲拉斯穆森加入他們的陣營，指：「這可能為丹麥取得新方向。」選舉雖然在美國總統特朗普（Donald Trump）再次威脅奪取格陵蘭之下進行，弗雷澤里克森被認為在對抗美國威脅方面做得很好，並希望藉此爭取第3個任期，但選擇中主要的議題並非地緣政治，而是丹麥國內有關生活成本、經濟狀況及福利問題。