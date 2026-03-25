丹麥大選執政黨未能奪得大多數議席　格陵蘭問題未受選民關注

丹麥總理弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）的社會民主黨，在大選中雖然獲得最多的選票，不過他們未能獲得大多數的議席以確保左翼聯盟組成新的政府。

丹麥的社會民主黨在大選得票達21.9%，在國會的179個議席取得84席，未能取得大多數的90個議席，這是弗雷澤里克森所屬政黨自1903年以來最差的成績，而右翼政黨獲得77席，沒有一方能取得大多數。弗雷澤里克森在選舉後向支持者表示：「遺憾沒能取得更多的支持。」但她也表示：「今日沒有事可以令我傷心，因為社會民主黨再次成為丹麥人最喜歡的政黨。」而弗雷澤里克森仍有機會組成多數派的政府，不過她需要與其他黨派進行商討。弗雷澤里克森又表示：「我已為這個美好的國家服務了近7年。我仍然準備好繼續擔任丹麥總理。」