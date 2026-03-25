OpenAI關閉Sora影片生成功能　終止與迪士尼合作

OpenAI宣布關閉旗下AI影片生成服務Sora，同步終止與迪士尼的內容授權合作協議。此舉不僅標誌著這項曾引發全球關注的影片生成工具正式退場，也使外界對OpenAI未來發展方向產生高度關注。
Sora於2024年推出時，憑藉高擬真度的AI生成影片震驚業界，一度登上美國App Store下載排行榜冠軍，並引發荷李活對AI取代創作人員的強烈憂慮。然而根據數據分析公司Appfigures資料，進入2026年，Sora新增下載量與用戶持續下滑。即便是在傳統的App增長旺季如12月，新下載量較11月大幅衰退32%。
圖片生成不受影響
OpenAI表示，此次關閉範圍涵蓋消費者端App與供專業人士使用的網路平台，圖片生成功能則不受影響。發言人指出，公司將把資源轉向機器人研究，目標是推進能協助人類完成現實世界實體任務的技術，並同步發展具備自主完成任務能力、無需大量人工監督的「代理型」AI技術。OpenAI並表示，原本用於訓練Sora生成擬真影片的技術，將被應用於machine learning。
迪士尼方面，發言人表示尊重OpenAI退出影片生成業務的決定，並指出雙方團隊的合作具有建設性，未來將持續與其他AI平台合作，在尊重智慧財產權與創作者權益的前提下，尋求負責任地運用新技術的方式。
迪士尼原於2024年12月成為首家授權智慧財產給OpenAI的主要影視公司，雙方簽訂為期3年的協議，允許Sora用戶以米奇老鼠、《星球大戰》尤達（Yoda）等角色生成AI影片。此協議當時被視為科技業與荷李活關係的重要轉折點，但也引發創作產業對AI影響就業的疑慮。
Sora關閉前，市場競爭已日趨激烈。內地AI影片工具Seedance於2026年2月因生成涉及荷李活角色的影片在網路上廣泛流傳，引發爭議。Sora本身亦曾因生成米高積遜（Michael Jackson）、馬丁路德金 (Martin Luther King Jr.)等公眾人物的不當影片，遭到當事人家屬及演員工會強烈抗議，被迫加強管控。
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