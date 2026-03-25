OpenAI關閉Sora影片生成功能　終止與迪士尼合作

OpenAI宣布關閉旗下AI影片生成服務Sora，同步終止與迪士尼的內容授權合作協議。此舉不僅標誌著這項曾引發全球關注的影片生成工具正式退場，也使外界對OpenAI未來發展方向產生高度關注。

Sora於2024年推出時，憑藉高擬真度的AI生成影片震驚業界，一度登上美國App Store下載排行榜冠軍，並引發荷李活對AI取代創作人員的強烈憂慮。然而根據數據分析公司Appfigures資料，進入2026年，Sora新增下載量與用戶持續下滑。即便是在傳統的App增長旺季如12月，新下載量較11月大幅衰退32%。