一名英國男子因在住院期間意外阻止了針對列斯聖占士醫院一宗恐怖襲擊而獲頒喬治勳章，這是英國第二高的平民英勇獎章（George Medal）。
2023年1月20日，Nathan Newby在列斯的聖占士醫院（St James' Hospital）接受治療，當時他手上吊著鹽水走出醫院，正想抽電子煙時，發現一名神情沮喪、焦躁不安的男子Mohammad Farooq。
食電子煙時發現對方神情沮喪
Newby說，「他看起來好像想找人傾談，或者有甚麼壞消息要告訴我，所以我走過去問他怎麼樣。事情就這樣開始了。」隨後他注意到約6英尺外有一個可疑的袋。他越來越擔心，於是直接問對方袋裡面是甚麼。「他一開始支吾以對，然後告訴我裡面有炸彈。」
後來的庭審中得知，他是一名受伊斯蘭國啟發欲策劃恐怖襲擊，選擇醫院做為目標原因是因為他與其他護士有矛盾。Farooq是聖占士醫院的實習護士，他把一個裝有10公斤火藥的高壓鍋裝在袋子裡，企圖用炸彈威脅將對方誘到醫院外，然後殺害她們。
Newby擔心，如果大喊大叫或四處奔跑，Farooq會引爆炸彈，因此儘管面臨生命危險，他仍然保持冷靜。
「我一直陪著他，試著讓他暫時忘記自己想做的事，了解他，看看能不能改變他的想法。」為了拖延時間，他試圖與Farooq建立聯繫，「和他聊聊我的問題，他的問題，以及他為甚麼要這麼做。」
Newby花了6個小時持續耐心開解Farooq，期間曾有保安走到他們附近食煙，但他並沒有看到Newby發出的求救訊號。幸好最終Farooq接受Newby的擁抱，Farooq提議他主動自首。
犯人被判監禁最少37年
Farooq被判處至少37年有期徒刑。當地刑事法庭表示，他沉迷於「極端伊斯蘭意識形態」，並企圖在可能的範圍內殺害護士。
據悉Farooq最初計劃襲擊位於北約克郡的皇家空軍門威斯山基地，但由於發現該基地守衛過於嚴密，便改變了目標。
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