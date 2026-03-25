一名英國男子因在住院期間意外阻止了針對列斯聖占士醫院一宗恐怖襲擊而獲頒喬治勳章，這是英國第二高的平民英勇獎章（George Medal）。

2023年1月20日，Nathan Newby在列斯的聖占士醫院（St James' Hospital）接受治療，當時他手上吊著鹽水走出醫院，正想抽電子煙時，發現一名神情沮喪、焦躁不安的男子Mohammad Farooq。

食電子煙時發現對方神情沮喪

Newby說，「他看起來好像想找人傾談，或者有甚麼壞消息要告訴我，所以我走過去問他怎麼樣。事情就這樣開始了。」隨後他注意到約6英尺外有一個可疑的袋。他越來越擔心，於是直接問對方袋裡面是甚麼。「他一開始支吾以對，然後告訴我裡面有炸彈。」