老撾男曼谷殺同鄉女友肢解 被拍到手提頭顱

泰國暖武里府巴革(Pak Kret)周二(24日)發現人體殘骸，揭發一宗情殺案，一名26歲老撾男子被捕，涉嫌殘殺同是老撾籍的20歲女友。疑兇將女友肢解，裝進8個垃圾袋棄掉，閉路電視拍到他疑似提著裝有女友頭顱的膠袋離開曼谷寓所的畫面。疑兇初時否認殺人，聲稱女友自殺。

巴革警局於周二晚8時接報，有居民稱在一條河道發現人體殘骸。報道指，受害人的頭顱放在一個黑色垃圾袋裡再用毛巾包裹，並棄置在河裡。警方搜尋後，發現更多裝於垃圾袋的人體殘骸；於約50米外發現第二個垃圾袋，另於約10米外發現第三個，另一個則於附近的偏僻小路。