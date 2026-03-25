老撾男曼谷殺同鄉女友肢解 被拍到手提頭顱

泰國暖武里府巴革(Pak Kret)周二(24日)發現人體殘骸，揭發一宗情殺案，一名26歲老撾男子被捕，涉嫌殘殺同是老撾籍的20歲女友。疑兇將女友肢解，裝進8個垃圾袋棄掉，閉路電視拍到他疑似提著裝有女友頭顱的膠袋離開曼谷寓所的畫面。疑兇初時否認殺人，聲稱女友自殺。
巴革警局於周二晚8時接報，有居民稱在一條河道發現人體殘骸。報道指，受害人的頭顱放在一個黑色垃圾袋裡再用毛巾包裹，並棄置在河裡。警方搜尋後，發現更多裝於垃圾袋的人體殘骸；於約50米外發現第二個垃圾袋，另於約10米外發現第三個，另一個則於附近的偏僻小路。
曼谷同居 因妒意起爭執
泰國傳媒指，女死者Am與男友Tom在曼谷同居，相信她在寓所被殺和肢解，殘骸棄於鄰近曼谷的巴革。警方追蹤到Tom棄屍後逃到泰國與老撾接壤地區廊開府，並在他潛回國前於邊境辦公室拘捕他。Tom否認殺了女友，但承認因妒意與女友發生激烈爭執。報道指，Am於芭堤雅娛樂場所工作，引起Tom醋意。Tom往芭堤雅逼女友與他返回曼谷寓所，並聲稱女友在兩人爭執時舉刀自殺。他然後將女友肢解，將殘骸分別放進8個垃圾袋，將它們棄於暖武里府。
報道指，Am兄長講述兩人關係時，與Tom的供詞有出入，他指Am和Tom拍拖約3年，兩人在同一間醫院工作；Am是餐廳員工，Tom是廚師。兄長指，Am過去多次遭Tom家暴，因Tom容易吃醋。