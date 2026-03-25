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國際
出版：2026-Mar-25 19:09
更新：2026-Mar-25 19:09

全日空機長狂摸空姐臀部涉性騷擾遭起訴 內部調查後仍如常執勤

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全日空

日本全日空客機。(資料圖片)

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日本全日空航空(ANA)一名40多歲機長因涉嫌性騷擾空姐，被東京地方檢察廳起訴不同意猥褻罪。全日空周三(25日)證實事件，並強調已嚴格處分涉事機長，機長在接受反性騷輔導後已返回工作崗位。報道指，當局調查發現，涉事機長下班後以職權施壓，多次觸摸空姐的臀部，空姐因擔心前途而不敢反抗。

《每日新聞》報道，起訴書指，涉案全日空機長2023年10月某日深夜在香川縣高松市街上，利用機長職權性騷擾一名女空服員，多次觸摸受害人的臀部。受害人因擔心拒絕後可能影響工作，而不敢反抗。

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不同意猥褻一經定罪 可判處監禁

東京地方檢察廳指出，涉案機長的職權具影響力，令受害人覺得難以拒絕對方的性騷擾，符合「利用社會關係上地位差異」的構成條件，因此以不同意猥褻罪嫌起訴。報道指，東京地方檢察廳於去年3月對該名機長提出起訴。根據日本刑法，不同意猥褻一經定罪，可判處6個月以上、10年以下監禁。

全日空

全日空客機。(互聯網)

全日空對全體員工提供性騷擾防治培訓

全日空周三發聲明回應指，已就事件進行內部調查，確認涉案機長曾在下班後性騷擾機艙空服員，已對他進行嚴正處分。惟全日空以「防止二次傷害」為由，拒絕透露該名機長是否認罪以及如何處分，只說他仍在執行機長職務。

全日空：絕不容忍性騷擾

全日空強調，涉事機長已接受嚴格處分，並完成公司的性騷擾防治輔導課程後才恢復飛行任務。全日空並表示，本案發生前已對全體員工提供性騷擾防治培訓，涉案機長當時也有參加相關課程。

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全日空重申，「性騷擾是絕對不應發生的行為，我們將持續徹底執行防止類似事件再發生的各項措施」。

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