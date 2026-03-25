全日空機長狂摸空姐臀部涉性騷擾遭起訴 內部調查後仍如常執勤

日本全日空航空(ANA)一名40多歲機長因涉嫌性騷擾空姐，被東京地方檢察廳起訴不同意猥褻罪。全日空周三(25日)證實事件，並強調已嚴格處分涉事機長，機長在接受反性騷輔導後已返回工作崗位。報道指，當局調查發現，涉事機長下班後以職權施壓，多次觸摸空姐的臀部，空姐因擔心前途而不敢反抗。

《每日新聞》報道，起訴書指，涉案全日空機長2023年10月某日深夜在香川縣高松市街上，利用機長職權性騷擾一名女空服員，多次觸摸受害人的臀部。受害人因擔心拒絕後可能影響工作，而不敢反抗。