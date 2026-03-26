伊朗局勢｜魯比奧出席G7外長會議　冀推進美國核心利益

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）本周將前往法國，出席於巴黎近郊凡爾賽舉行的七大工業國集團（G7）外長會議，試圖說服態度保守的盟友接受美國對伊朗的戰爭戰略部署。此次軍事衝突已導致全球燃料價格大幅攀升。 美聯社25日報道，美國國務院24日聲明表示，魯比奧將於當地時間27日出席G7外長會議，以「推進美國核心利益」，並「討論共同安全關切與合作機會」。聲明強調，會議重點涵蓋俄烏戰爭、中東局勢，以及全球各地對和平與穩定的威脅。 封鎖霍爾木茲海峽衝擊大

此次會議召開之際，外界對於美伊是否正進行停戰談判說法不一。美國總統特朗普23日表示，美伊雙方已展開對話，然而伊朗方面否認此一說法。與此同時，多個國家也正積極尋求化解危機的出路。 霍爾木茲海峽封鎖是本次危機的核心衝擊之一。由於該海峽對多數船隻、包括油輪關閉，國際油價急遽上漲。目前多國正參與初步斡旋，試圖為這場危機尋找解方。

拒絕參與行動 在G7成員國中，英國、加拿大、法國、德國、意大利及日本對美國與以色列聯合對伊朗採取的軍事行動，普遍反應冷淡，且均拒絕參與行動。此舉引發特朗普不滿，儘管他同時強調，美國並不需要盟友的協助。 特朗普此前對多個G7成員國及北大西洋公約組織（NATO）盟友發出批評，指責其未回應美方重開霍爾木茲海峽的呼籲。不過近日已有數個盟友表態，願意支持採取適當行動，恢復這條重要航道的正常通行。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章