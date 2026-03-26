Meta涉兒童性剝削問題誤導大眾　被判罰3.75億美元

美國新墨西哥州一個陪審團於當地時間25日裁定，Meta旗下的Facebook、Instagram及WhatsApp等平台違反州消費者保護法，認定該公司在兒童性剝削及用戶安全問題上誤導大眾，並判處3.75億美元（約29.3億港元）罰款。這是迄今首次有陪審團就此類指控對Meta作出裁決。
涉75000項違規
陪審團審議不到一天即得出結論，認定Meta共計75,000項違規行為，每項罰款5,000美元（約3.91萬港元）。陪審員認為Meta明知其平台對兒童心理健康及性剝削風險存在危害，卻對外聲稱平台安全，構成不公平或欺騙性商業行為，且其行為屬「不道德」性質，刻意利用兒童缺乏知識與經驗的弱點。
新墨西哥州檢察長托雷斯（Raúl Torrez）的辦公室於2023年展開臥底行動，調查人員在Facebook和Instagram上偽裝成14歲以下用戶，隨即收到露骨的性相關訊息，並遭成年人接觸，最終導致多人被捕。Meta發言人表示，公司對裁決持異議並將提出上訴。
不認同社媒危害心理健康
此案判決後，Meta仍面臨更多法律挑戰。洛杉磯一宗指控Meta和YouTube平台設計具成癮性的訴訟，陪審團目前仍在審議中；另一宗涉及全美多個學區的聯合訴訟，預計今年夏天在加州奧克蘭開庭。代理學區案的律師康羅伊（Jayne Conroy）將社交媒體成癮與鴉片類藥物危機相提並論：「這些公司知道風險，卻為了廣告商的利益無視風險，孩子因此受到傷害，甚至死亡。」
Meta執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）在洛杉磯案庭審中表示，他仍認同現有科學研究尚未證明社交媒體會導致心理健康危害。市場研究機構eMarketer分析師斯邁利（Minda Smiley）則指出，儘管Meta推出了若干安全功能，但多份近期報告顯示，該公司仍積極將青少年視為核心用戶群，且並非總是遵守自身規定。
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