Meta涉兒童性剝削問題誤導大眾　被判罰3.75億美元

美國新墨西哥州一個陪審團於當地時間25日裁定，Meta旗下的Facebook、Instagram及WhatsApp等平台違反州消費者保護法，認定該公司在兒童性剝削及用戶安全問題上誤導大眾，並判處3.75億美元（約29.3億港元）罰款。這是迄今首次有陪審團就此類指控對Meta作出裁決。

涉75000項違規

陪審團審議不到一天即得出結論，認定Meta共計75,000項違規行為，每項罰款5,000美元（約3.91萬港元）。陪審員認為Meta明知其平台對兒童心理健康及性剝削風險存在危害，卻對外聲稱平台安全，構成不公平或欺騙性商業行為，且其行為屬「不道德」性質，刻意利用兒童缺乏知識與經驗的弱點。