被泰國拒入境 美漢沒錢買貴機票住曼谷機場 日日拍vlog「搲」航空公司畀錢(有片)

《機場客運站》(The Terminal)真人版？美國一名男子聲稱因為中東戰爭導致機票價格飊升，他沒錢購買機票，而被迫住在曼谷蘇凡納布機場客運大樓。男子更向航空公司公開要求支付機票費，揚言沒得到幫助就要賴在機場不走……

泰媒The Thaiger報道，這名美國男子透過Instagram帳號@rastagraphy發布多段「在蘇凡納布機場生活」的影片，引起網民關注。他將機場當成住所，完整地自拍記錄每天生活，包括看電影、讀書、睡覺、吃飯等。

泰國《第三頻道》則指，男子在IG抱怨，因為中東戰爭致機票漲價，他沒法負擔貴機票去下一個目的地，因此要求航空公司幫他付錢，否則會繼續住在機場。