被泰國拒入境 美漢沒錢買貴機票住曼谷機場 日日拍vlog「搲」航空公司畀錢(有片)

《機場客運站》(The Terminal)真人版？美國一名男子聲稱因為中東戰爭導致機票價格飊升，他沒錢購買機票，而被迫住在曼谷蘇凡納布機場客運大樓。男子更向航空公司公開要求支付機票費，揚言沒得到幫助就要賴在機場不走……
泰媒The Thaiger報道，這名美國男子透過Instagram帳號@rastagraphy發布多段「在蘇凡納布機場生活」的影片，引起網民關注。他將機場當成住所，完整地自拍記錄每天生活，包括看電影、讀書、睡覺、吃飯等。
泰國《第三頻道》則指，男子在IG抱怨，因為中東戰爭致機票漲價，他沒法負擔貴機票去下一個目的地，因此要求航空公司幫他付錢，否則會繼續住在機場。
影片在網上引發熱議，泰國移民局得知事件後介入調查。移民局官員Kathathorn Khamthiang表示，經過查證，該名美國男子本月15日從新加坡飛抵泰國，但移民官員在入境審查時發現他狀況異常，外觀及打扮不像一般遊客，加上他未能提供相關資料，移民局官員因而拒絕他入境。
Kathathorn表示，依照國際慣例及泰國法規，載送旅客入境的航空公司有責任照顧被拒絕入境的乘客，並安排航班送涉事者前往目的地。這名男子沒有足夠資金購買機票繼續旅程，因此必須留在機場內接受航空公司監管，這符合相關法規程序。
Kathathorn並指，經查證後，該名男子的目的地並非中東戰爭國家，而是東南亞某國，他計劃經由該國轉機返回美國。男子最終在本月21日離開泰國。他也指出，男子滯留機場期間，航空公司並未置之不理，確實有提供必要照顧。